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Bora Akkaş kimdir, aslen nereli? Üç Kuruş Çetin karakteri Bora Akkaş kaç yaşında ve evli mi?

01.02.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oldu. Daha önce Geniş Aile dizisinde rol alan oyuncu, Üç Kuruş dizisinde Çetin karakterini canlandıracak. Akkaş, aynı zamanda Hakunamatata adlı müzik grubunda yer alıyor. Peki Bora Akkaş kimdir, aslen nereli? Üç Kuruş Çetin karakteri Bora Akkaş kaç yaşında ve sevgilisi kim? İşte hayatı...

Bora Akkaş kimdir, aslen nereli? Üç Kuruş Çetin karakteri Bora Akkaş kaç yaşında ve evli mi?

Üç Kuruş dizisinde Çetin karakterini canlandıracak olan Bora Akkaş, İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk harici bas gitar çalan oyuncu, çeşitli sinema filmlerinde de rol almış ve 2017 yılında evlenip sonrasında boşanmıştır. Peki Bora Akkaş kimdir? İşte hayatı ve evlenip boşandığı eski eşi...

BORA AKKAŞ KİMDİR?

12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Doğa Bora Akkaş, şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk defa "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol almıştır. Bu filmdeki performansı ile birlikte Altın Portakal ödülünü almıştır.

"Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yapan oyuncu, ilk önceleri A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiştir ve birçok track yapmıştır. 2008 senesinde Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la beraber "Bize Kızma" isimli parçayla katılmış ve ikinci olmuştur.

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2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde yer almıştıra. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adıyla biliniyor. Kanal D ve Star TV kanallarında yayınlanan Geniş Aile dizisinin Zekai Kirişçi karakterini canlandırmıştır. Annem Uyurken isimli dizide Mert karakterini canlandırmış ve dizi 15 Ağustos 2012 yılında sona ermiştir.

Daha sonra kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile daha da dikkat çekmiştir.

BORA AKKAŞ EVLİ Mİ?

19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlenen Bora Akkaş, Eylül 2019'da anlaşmalı olarak Türkmen ile tek celsede boşanmıştır.

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Show TV Bora Akkaş
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