Boran Kuzum Aslıhan Gürbüz'ü öptü, sosyal medya yıkıldı

Instagram hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi olan Boran Kuzum sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden bir oyuncu. Boran Kuzum son olarak Cunda Adası'nda ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte sevdikleriyle buluştu.

Demet Evgar, Aslı Gürbüz, Furkan Dinç ve Özge Gürel gibi isimlerin bir araya geldiği bu etkinlikten paylaşılan fotoğraflar da kısa sürede gündem oldu.

Güzel anlarını "Dostluğa, anılara, güzel günlere" notunu düşerek paylaşan Boran Kuzum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Aslıhan Gürbüz'ü öptüğü bir pozunu Instagram hikayesinde paylaşan Kuzum büyük ilgi gördü.

YORUMLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Kuzum'un o pozunu '2. Sayfa'"Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'ndan kısa bir süre önce ayrılan Aslıhan Gürbüz'e katıldığı davette Boran Kuzum'dan moral öpücüğü" diyerek paylaşınca sosyal medya yıkıldı.



Bu yorumdan sonra sosyal medyada Boran Kuzum'dan moral öpücüğü isteyenler sıraya girmeye başladı. Paylaşıma "Bizim de moralimiz bozuk kuzum" yorumları yağdı.



