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Borcunu görünce şoke oldu! Fenomen Pucca'dan telefon faturası isyanı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
17.09.2024 16:35
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Pucca olarak bilinen fenomen Selen Işık Pınar, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen bir isim. Daha önce ev sahibiyle mahkemelik olan Pucca şimdi de telefon faturası isyanıyla gündeme geldi. Pucca, telefon faturasını paylaşıp sosyal medya hesabında isyan etti.

Borcunu görünce şoke oldu! Fenomen Pucca'dan telefon faturası isyanı!

Uzun yıllardır sosyal medyada tanınan Pucca lakaplı Selen Işık Pınar, zaman zaman özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Pınar, geçtiğimiz aylarda ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Işık'ın ev sahibi olduğunu söyleyen Jale Tuncer, sosyal medya fenomeninin 16 aydır kira ödemediğini söylemişti.

Ev sahibi "İyilikten maraz doğdu" diyerek 'Pucca'nın, ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etmişti.

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TELEFON FATURASINA İSYAN ETTİ

Şimdi ise Selen Işık Pınar, Instagram hesabından bir aylık telefon faturasıyla gündem oldu. "Bir kişiyi bile aramıyorum, mesaj atmıyorum. Ne varsa Whatsapp'tan yapıyorum. Sadece internet paketi için telefon kullanıyorum. 600 TL de uygulamalara giden para. Bu nedir ya?" sözleriyle sitem eden ünlü isim 2454 TL'lik faturaya isyan etti. Birçok kullanıcı Pucca'ya destek verdi ve yüksek gelen faturalarını paylaştı.

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pucca
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