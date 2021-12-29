Börü 2039 dizisi nasıl izlenir? Börü 2039 nerede yayınlanacak, hangi kanalda?

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Börü 2039 dizisi bu defa 25 yıl sonrasını konu alıyor. Dizinin yeni sezonu 28 Aralık Salı günü yayınlandı. Dizide Murat Akın ve Emir Benderlioğlu gibi pek çok başarılı isim yer alıyor. Peki Börü 2039 nerede yayınlanacak, hangi kanalda?

BÖRÜ 2039 DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK?

BÖRÜ 2039, 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye’ye odaklanıyor. Dizi dijital platform BluTV'de yayınlanacak ve ittifakların, düzenin ve sükunetin darmadağın olduğu bir zamanda, dünya yeni bir savaşın eşiğindeyken bıçak sırtında başlıyor. Börü 2039 ayrıca insanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alacak.

BÖRÜ 2039 DİZİSİ NASIL İZLENİR?

Börü 2039 dizisinin yeni sezonu 28 Aralık Salı günü yayınlandı. Alper Çağlar'ın yönetmenliğini üstlendiği Börü 2039'u izlemek isteyenler Blu TV'den izleyebiliyor. Börü 2039'u izlemek isteyen vatandaşların ayrıca Blu TV'ye abone olmaları gerekiyor.

BÖRÜ 2039 DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Murat Akın: Kemal Boratav

Emir Benderlioğlu: Turan Kara

Doğan Bayraktar

Cansel Elçin

Tuğçe Açıkgöz: Ece Kara

Ahmet Pınar: Barbaros Çepni

Fatih Çetintaş: Batuhan Demir

Cenay Türksever

Ozan Ağaç: Baran Harput

Deniz Uğur

Tuğba Sunguroğlu



