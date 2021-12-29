Börü 2039 dizisi nasıl izlenir? Börü 2039 nerede yayınlanacak, hangi kanalda?

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Börü 2039 dizisi bu defa 25 yıl sonrasını konu alıyor. Dizinin yeni sezonu 28 Aralık Salı günü yayınlandı. Dizide Murat Akın ve Emir Benderlioğlu gibi pek çok başarılı isim yer alıyor. Peki Börü 2039 nerede yayınlanacak, hangi kanalda?
BÖRÜ 2039, 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye’ye odaklanıyor. Dizi dijital platform BluTV'de yayınlanacak ve ittifakların, düzenin ve sükunetin darmadağın olduğu bir zamanda, dünya yeni bir savaşın eşiğindeyken bıçak sırtında başlıyor. Börü 2039 ayrıca insanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alacak.
Börü 2039 dizisinin yeni sezonu 28 Aralık Salı günü yayınlandı. Alper Çağlar'ın yönetmenliğini üstlendiği Börü 2039'u izlemek isteyenler Blu TV'den izleyebiliyor. Börü 2039'u izlemek isteyen vatandaşların ayrıca Blu TV'ye abone olmaları gerekiyor.
Murat Akın: Kemal Boratav
Emir Benderlioğlu: Turan Kara
Doğan Bayraktar
Cansel Elçin
Tuğçe Açıkgöz: Ece Kara
Ahmet Pınar: Barbaros Çepni
Fatih Çetintaş: Batuhan Demir
Cenay Türksever
Ozan Ağaç: Baran Harput
Deniz Uğur
Tuğba Sunguroğlu
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