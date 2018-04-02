Börü dizisinde efsane komutan Osman Alan sürprizi!

Star TV'nin sevilen dizisi Börü'nün 5. bölümü “Mahşerin Ayak Sesleri”, 2016 yılının baharında devam ediyor. Dizinin yeni bölümüne, usta oyuncu Zafer Algöz, "Osman Alan" karakteri ile konuk oluyor.

Osman Alan (Zafer Algöz), efsanevi Özel Kuvvetler Korgenerali'dir. Terörist başını ülkeye getiren, Bordo Berelilerin teşkilatlanmasında lider rolü oynayan, Ergenekon soruşturmasından dolayı senelerce haksız yere hapis yatan, öykü başladığında yeni tahliye edilmiş ideal Türk komutanıdır.

Börü'nün 5. bölüm fragmanında, aynı zamanda Börü’nün de orkestral müziklerini yapan Lincoln Jeager tarafından İzmir Marşı yorumlanıyor. Merakla beklenen yeni bölüm 4 Nisan Çarşamba günü Star’da!