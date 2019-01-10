Börü filminde Atatürk'ü hangi ünlü oyuncu seslendirdi?

Alper Çağlar/Çağlararts ile Doruk Acar/Insignia yapımcılığı ve Star TV ortaklığıyla hayata geçen Börü dizisi, birer saatlik ve 6 bölümlük mini dizisi olarak Star TV'de ekrana gelmişti. Dizinin filmi ise 28 Aralık'ta vizyona girdi.

Börü filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Tamer Karadağlı'nın seslendirdiği ortaya çıktı. Karadağlı, kişisel Instagram hesabından, Atatürk'ü seslendirdiği bir sahneye paylaşarak şu notu düştü:

“Börü” filminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü seslendirdim. Adımın jenerikte yazılmasını istemedim. Seyredenlerin benim sesim olduğunu anlamaması önemliydi. Ki öyle oldu. Ben filmi de yaptığım dublajıda beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz.. @borufilm



