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  4. Boş arazide kurşuna dizildi! 14 yaşında 6 kurşunla öldürüldü

Boş arazide kurşuna dizildi! 14 yaşında 6 kurşunla öldürüldü

27.04.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. 14 yaşındaki Fatih Aykut, boş arazide ölü olarak bulundu. Cesedi şişmiş vaziyette bulunan Aykut'un sırtında mermi izleri olduğu tespit edildi. Aykut'un 6 kurşunla öldürüldüğü belirlenirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İşte detaylar...

Boş arazide kurşuna dizildi! 14 yaşında 6 kurşunla öldürüldü

Dehşete düşüren olay dün Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 547/2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görüp polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN SIRTINDA KURŞUN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede cesedin 14 yaşındaki Fatih Aykut'a ait olduğu tespit edildi. Talihsiz çocuğun sırtında kurşun izlerinin bulunduğu anlaşıldı. Aykut'un 6 kurşunla öldürüldüğü belirlendi. Arazi ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aykut'un sosyal medyasında tabancayla olan fotoğrafları ise dikkat çekti.

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“ÇOCUĞUN CESEDİ ŞİŞMİŞ VAZİYETTEYDİ”

Boş arazideki cesedi gören Taner Akçay, “Arkadaşlar, abi arka taraftan seslerin geldiğini söylediler. Ölen kişinin yanında 3 kişi vardı. Yerde sırt üstü yatıyordu. Daha sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Sonra cesedi alıp götürdüler. Olay hakkında bizimde yeterli bilgimiz yok. Biz, sesi duyduk. Çocuğun cesedi şişmiş vaziyetteydi. Daha önceden öldüğü belliydi” dedi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada cinayetin önceki gece yaşandığını değerlendirirken olayı gerçekleştiren şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziosmanpaşa

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