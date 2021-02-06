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Boşanma aşamasındaki eşi ve iş arkadaşını bıçakla yaraladı

06.02.2021 02:30 | Son Güncelleme:
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Boşanma aşamasındaki eşi ve iş arkadaşını bıçakla yaraladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Bahattin K., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Naciye K. ile iş arkadaşı Şenol D.'yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Bahattin K., bisküvi fabrikasında çalışan boşanma aşamasındaki eşi Naciye K.'nin, iş arkadaşı Şenol D. ile fabrikadan çıkıp kent merkezine geldiğini görünce takip etti.

Ardından Şenol D.'nin kullandığı aracı durdurdu. Bahattin K. çıkan kavgada eşi Naciye K. ve arkadaşı Şenol D.'ye bıçakla saldırıp, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi geldi.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Polis, kaçan Bahattin K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)


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