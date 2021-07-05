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  4. Boşanma aşamasındaki ailelerin kavgasında çocuklar da yaralandı: 6 yaralı

Boşanma aşamasındaki ailelerin kavgasında çocuklar da yaralandı: 6 yaralı

05.07.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki iki aile arasında çıkan kavgada aralarında 1 ve 12 yaşındaki çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kavgada 3 yerinden bıçaklanan babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki ailelerin kavgasında çocuklar da yaralandı: 6 yaralı

Olay, bugün öğle saatlerinde Nazilli Yeşil Mahalle 809 Sokak'ta meydana geldi. İzmir'de oturan ve boşanma aşamasındaki eşinin şikayeti üzerine konulan uzaklaştırma kararı sona eren Y.T., babası S.T. ile çocuklarını görmek üzere Aydın'ın Nazilli ilçesine geldi.

ÇOCUKLARININ KAÇIRILDIĞI DÜŞÜNCESİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine gelen Y.T. ve babası S.T., bu sırada çocukların dedesi A.K. (58) ile dayısı S.K. tarafından (33), otomobile bindirilmeye çalışıldığını görünce kendilerinden kaçırıldığı düşüncesiyle tartıştı.

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YAŞANAN ARBEDEDE ÇOCUKLAR DA YARALANDI

Dayı S.K.'nın çocukları kendileriyle buluşturmak üzere parka götürmek istediklerini söylemesine rağmen yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada A.K. ve S.K. ile diğer aileden S.T. (62), Y.T.'nin (28) yanı sıra arbede sırasında çocuklar Ö.T. (12) ile H.N.T. (1) de yaralandı.

3 YERİNDEN BIÇAKLA YARALANAN BABANIN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, ekipleri, güçlükle kavgayı ayırırken, yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan vücudunun 3 yerinden bıçakla yaralanan A.K., durumu ağır olduğu gerekçesiyle buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Servisi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Aydın
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