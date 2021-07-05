HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pazar yerinde kadınlardan saç saça baş başa kavga

Pazar yerinde kadınlardan saç saça baş başa kavga

05.07.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda semt pazarında kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Pazarcılar kavgayı güçlükle ayırırken kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dolapdere'de semt pazarında dün öğlen saatlerinde iki kadın pazarın ortasında kavga etmeye başladı. Yaşananları gören yakınları da dahil olunca kavga da büyüdü.

0e7825c09d34414f476a48df8e576ae9

Pazarcılar kadınları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar pazarcıların da tezgahlarına zarar verdi.

14af0411b3a148859fa57f80ecf559f3

Kavga bir süre sonra araya girenler sayesinde sonlandı. Bu kavga anı ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

75de3216266672caaa25e493b85419da

Kavgayı görüp ayrılmaya çalışan Murat Çeçen, "Birden ortalık karıştı.Biz de bilemedik ne olduğunu. Neden kavga ettiklerini bilmiyoruz. Birden birbirlerine girdiler. Tezgahın üstüne çıkıp, meyvelerin üstüne bastılar. İnsanlar araya girdi zar zor yatıştırdık. Daha sonra taraflar buradan uzaklaştılar" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay
Polisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldıPolisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldı
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildiKurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Prof. Dr. Ceyhan: Bunun vebaliyle uyuyamazsınız

Prof. Dr. Ceyhan: Bunun vebaliyle uyuyamazsınız

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.