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Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evini tüfekle bastı, yaptıkları kan dondurdu! 'Ayağıma poşet eriterek...'

10.01.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Önder T., boşanma aşamasında olduğu eşi Cansu T.’nin ailesinin evini pompalı tüfekle basıp kayınpederi ve kayınvalidesini yaraladı. Olaydan yara almadan kurtulan Cansu T., "Beni bir çok kez arabadan tekme atarak düşürdü. Camdan aşağıya atarak ayağımın kırılmasına sebep oldu. Hem kolumdan hem bacağımdan bıçakladı. Sürekli kemerle dövüyordu, ayağıma poşet eriterek damlatıyordu" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. İşte olayın detayları...

Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evini tüfekle bastı, yaptıkları kan dondurdu! 'Ayağıma poşet eriterek...'

Dehşete düşüren olay, ilçeye bağlı Bölücek Mahallesi, Kayran Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Cansu T.’nin annesi ve babasının yanında olduğunu öğrenen Önder T. pompalı tüfeği alarak evin kapısına dayandı. Kapıyı kırarak içeri doğru ateş eden Önder T. tüfekten çıkan saçmalarla eşinin babası Nazım Ş. ile annesi Ayşe Ş.’yi yaraladı. Cansu T.’nin olaydan yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Bir süre önce evinden ayrılarak baba evine dönen Cansu T. eşi Önder T.'ye boşanma davası açtı. Barışma taleplerine olumsuz yanıt alan Önder T., tüfekle mahallesi kayınpederi Nazım Ş.'nin evini bastı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken, Önder T. suç aleti tüfekle kaçtı.

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“SÜREKLİ ÖLÜM TEHDİDİ ALIYORDUK”

Saçmaların isabet etmesi ile yaralandığını söyleyen Ayşe Ş., “Bize 3 senedir şiddet uyguluyor, bizleri ölümle tehdit ediyordu. Dün akşam saat 20.00 sularında camdan dışarıya baktım bana dışarıdan laf atıyordu. Ben de kapıya doğru gittim, zaten kapıyı açar açmaz tüfeği ateşledi. Saçmalar bana isabet etti. Saçmaların isabet etmesiyle odaya yığıldım. Kapıdan tüfeğini ateşleyerek hemen kaçtı. Ben kapıyı açar açmaz zaten beni vurdu saçmaların hepsi yüzüme geldi” dedi.

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“SÜREKLİ BENİ VE AİLEMİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR”

Artık bu korkuyla yaşamak istemediklerini söyleyen Cansu T., “3 yıldır kendisi ile boşanma aşamasındayım. Kendisi madde bağımlısı, sürekli beni ve ailemi öldürmekle tehdit ediyor. Dün akşamda bir anda kapıya tekme atarak çocuklarımın gözü önünde silahla beraber gelmiş. Silahı bize doğru doğrultarak ateş etti. Ben çocuklarımı hemen odaya kapattım, o esnada annem dışarıya çıktığında bütün saçmalar anneme geldi. Artık korkuyoruz, ben çocuğumu okula götürmeye bile korkuyorum. Serbest kalmasını kesinlikle istemiyorum, en ama en ağır cezayı almasını istiyorum. Bizim dün akşamdan beri akıttığımız gözyaşı ona Rabbimden kan olarak gözyaşını akıtsın. Bize ve çocuklarıma yaşattığı acıları dirhem dirhem çeksin. Yaptığı hiçbir şey yanına kalmasın. 3 seneden beri sürekli şiddet görüyorum, sürekli hakaret, sürekli tehdit, sürekli benim çocuklarım korkuyla yaşıyor. Şuan halada öyle hala ağlıyorlar. “kendine acımıyorsun, hadi bana da acımıyorsun ama o 2 tane evladına nasıl acımıyorsun? Hiç mi düşünmüyorsun acaba bunlar korkar mı diye.” Zaten benim 1 tane çocuğum otizm hastası, ben kendi başıma, ailemin desteği ile okutmaya çalışırken madde bağımlısı bir adamın yüzünden çektiğimiz çilelerin haddi hesabı yok. Ben bunu daha önce düzeldim diyerek affettim. 1 yıldan beri annemin yanındayım, boşan sürecindeyiz. Mahkemeye gelmediği için mahkeme sürekli erteleniyor. İnşallah en kısa sürede mahkememiz bitecek boşanacağız. O da en ağır cezayı alır inşallah.”

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“ESKİDEN DE BU ŞEKİLDE TEHDİT EDİLDİM, BIÇAKLANDIM”

Cansu T. olaydan öncesini de anlatarak "Daha önce beni bir çok kez Ereğli, Alaplı ilçesinde beni bir çok kez arabadan tekme atarak düşürdü. Yaralanmama sebep oldu. Beni 2 katlı camdan aşağıya atarak ayağımın kırılmasına sebep oldu, hem kolumdan hem bacağımdan bıçakladı, sürekli kemerle dövüyordu, ayağıma poşet eriterek damlatıyordu” dedi.

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Daha önce bir çok suçtan dosyası olan şahıs gece saatlerinde jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki sorgusu süren şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İHA

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