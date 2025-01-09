HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Boşanma aşamasındaki otobüs şoförü eşini hareket halindeyken bıçakladı! Biber gazı sıktı, ısırdı... Yolcuların can güvenliğini böyle hiçe saydı

Boşanma aşamasındaki otobüs şoförü eşini hareket halindeyken bıçakladı! Biber gazı sıktı, ısırdı... Yolcuların can güvenliğini böyle hiçe saydı

09.01.2025 10:32
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.01.2025 10:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'dan gelen görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir kadın şoför olan boşanma aşamasındaki eşinin aracına bindi. İçinde yolcular varken hareket halinde bir anda kocasına saldırıp bıçakladı. Bununla da yetinmeyen kadın biber gazı sıkıp kocasını ısırdı. Dehşet dolu dakikalar herkesin gözü önünde yaşanırken yolcular neye uğradığını şaşırdı. Olay yerinden kaçan kadın bir sokakta yakalanırken ev hapsi cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otobüs şoförünün duraktan hareket ettiği sırada boşanma aşamasındaki karısı tarafından bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

1aa

DEHŞET DOLU DAKİKALAR

Sefa Özler Caddesi'nde özel halk otobüsü şoförü Mehmet A. (26) duraktan yolcularını alıp hareket ettikten bir süre sonra boşanma aşamasındaki eşi Sabriye A. (26) kendisine biber gazı sıkıp bıçakla saldırdı. Otobüs şoförü Mehmet A'nın kolundan ve boynundan yaralandığı saldırının ardından şüpheli eşi Sabriye A, araçtan inip kaçtı.

4aa

SOKAKTA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet A, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlı Sabriye A'yı olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

6aa

"ÇOCUKLARIMI GÖSTERMEDİN" KAVGASI

Emniyete götürülen Sabriye A'nın ifadesinde, eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadıklarını ve boşanma aşamasında olduklarını bildirerek, eşinin 2,5 yaşındaki oğullarını hafta sonu birlikte vakit geçirmek için kendisinden aldığını, daha sonra çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesiyle öfkelenip bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

9aa

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A'ya nöbetçi sulh ceza hakimliğince konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

asasas

Yaralanan Mehmet A'nın hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

11aaa

BİBER GAZI, BIÇAK...

Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, araç duraktan yolcularını alıp hareket ettiği sırada arka kapıdan binen Sabriye A, sürücü eşi Mehmet A'ya önce biber gazı sıkıyor daha sonra bıçakla saldırıyor. Sabriye A'nın kendisine engel olmaya çalışan yolculara da "Karışmayın benim çocuğumu kaçırdılar." dediği duyuluyor. Bir süre sonra da Sabriye A, eşinin kolunu ısırıyor.

Anahtar Kelimeler:
Adana biber gazı bıçak otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emeklilik iptal olabilir, maaşlar geri alınıyor! E-devlet'te o harfi gören...

Emeklilik iptal olabilir, maaşlar geri alınıyor! E-devlet'te o harfi gören...

Bu iki virüs aldı başını gidiyor! 'Dikkat! Son 10 gündür yoğun salgın var

Bu iki virüs aldı başını gidiyor! 'Dikkat! Son 10 gündür yoğun salgın var

Genel Sağlık Sigortası'nda yeni dönem! Ayakta tedavi katılım payı 10 kat arttı

Genel Sağlık Sigortası'nda yeni dönem! Ayakta tedavi katılım payı 10 kat arttı

Akıllara durgunluk veren olay! Adres sordu, 'bilmiyorum' yanıtını alınca kurşun yağdırdı

Akıllara durgunluk veren olay! Adres sordu, 'bilmiyorum' yanıtını alınca kurşun yağdırdı

Rusya'dan Ukrayna'ya katliam gibi saldırı: 13 ölü, 30 yaralı! "Rusya yine sivilleri vuruyor"

Rusya'dan Ukrayna'ya katliam gibi saldırı: 13 ölü, 30 yaralı! "Rusya yine sivilleri vuruyor"

Öğrencilere cinsel istismar iddiası! Öğretmen tutuklandı...

Öğrencilere cinsel istismar iddiası! Öğretmen tutuklandı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.