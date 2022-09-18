Boşanma kararı alan Hadise Mehmet Dinçerler'in geri istediği yüzüğü sahnede fırlattı

Kısa süre önce evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatını kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı. İş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal eden Hadise'nin evli kaldığı 4 ayda zararı ise 6 milyon TL.

Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise hakkında bir diğer iddia ise Mehmet Dinçerler'in hem evlilik teklifi ettiği sırada verdiği yüzüğü hem de düğünde takılan takıları istemesiydi.

HADİSE'NİN KONSERİNDE GÜNDEM OLAN ANLAR

Konserlerine devam eden Hadise son olarak İstanbul'da konser verdiği sırada 'Prenses' şarkısını okurken iddialara göre; Mehmet Dinçerler’in geri istediği iddia edilen 3 milyon liralık yüzüğü çıkarıp sahnede kenara fırlattı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

