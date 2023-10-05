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Boşanma kararı alan Sofia Vergara'dan küvet pozu! O detay olay oldu

05.10.2023 15:16 | Son Güncelleme:
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Sofia Vergara ile Joe Manganiello, geçtiğimiz aylarda yedi yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Boşanma aşamasında olan çiftten güzel oyuncu, küvette çektiği makyajsız bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Vergara'nın paylaşımında en çok dikkat çeken şey ise kaşları oldu.

Modern Family dizisiyle hafızalara kazınan Kolombiyalı güzel oyuncu Sofia Vergara eşi Joe Manganiello ile boşanma kararı almıştı.

"Boşanmak gibi zor bir karar aldık. Birbirini çok seven ve önemseyen iki insan olarak, hayatımızın bu yeni evresinde yol alırken mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" diyen çiftten Vergara küvet pozuyla dikkat çekti.

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Paris Moda Haftası'nın konuğu olarak Fransa'ya giden Vergara, mermer bir küvetin içinde çektiği makyajsız bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Sofia Vergara'nın makyajsız görüntüsünde en çok dikkat çeken şey ise paylaştığı diğer fotoğraflardan farklı olarak normalden kalın görünen kaşları oldu.

Takipçileri, ünlü isme; "Sofia çok güzel görünüyor ama bu kaşlar korkunç", "Sofia o kaşlarla bir an için seni Frida Kahlo sandım" ve "Kaşlarına ne oldu?" gibi mesajlar yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Sofía Vergara Oyuncu evlilik

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