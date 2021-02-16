Boşanmak üzere olan Hanife Gürdal: Herkes kendi namus bekçiliğini yapsın

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Lerzan’la Çok Mutlu” programına konuk olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz ile olan ayrılıklarının nedeni olarak Kemal’in ailesini gösterdi.

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz’ın ailesinin kendisini istemediğini, Kemal’in ailesinin baskısı altında kaldığını ve Ayvaz’ın ailesine karşı kendisini korumadığını ifade etti.

Fenomen gelin Hanife Gürdal canlı yayında, “Her konuda o kadar üstüme geldiler ki, kendimi çok yalnız hissettim. Bir evlilik programına çıktım diye bana karşı önyargılılar” diyerek eşi Kemal Ayvaz’ın ailesinin baskısı altında kaldığını söyledi.

Öte yandan Gürdal, “Herkes kendi namus bekçiliğini yapsın” diyerek sitemini dile getirdi!

Hanife Gürdal son dönemlerde mini etekli pozlarıyla gündeme gelmişti.

