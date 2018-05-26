MAGAZİN

Boşanmalar korkuttu! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit terapide

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2018 12:11 | Son Güncelleme

Magazin camiasında yürümeyen evliliklerin sayısının artışı, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in gözünü korkuttu.

Boşanmalar korkuttu! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit terapide

2017'de nikah masasına oturan çift, yoğun çalışma temposu, hayranlarından gördükleri ilgi ve şöhretin evliliklerine zarar vermemesi için profesyonel bir adım attı.

Hollywood dünyasının ünlü çiftlerini örnek alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki haftalarda soluğu Esentepe'deki bir klinikte aldı. Psikolojik destek veren bu kliniğe düzenli olarak gitmeye başlayan çift, metropol hayatından şöhrete kadar yaşamlarındaki her şeyin psikolojilerinde yaratabileceği problemlere karşı şimdiden önlem almaya başladı.

Türkiye ve yurt dışındaki birçok kişi gibi anksiyete bozukluğu yaşayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in bu kararında Evcen'in etkisi büyük. (Gecce)


PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Paris Hilton’dan Türkiye mesajıParis Hilton’dan Türkiye mesajı
Cindy Crawford doğallığıyla meydan okuyorCindy Crawford doğallığıyla meydan okuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fahriye evcen Burak Özçivit

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final ve Diriliş Osman açıklaması

Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final ve Diriliş Osman açıklaması

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce reytinglerde diğer programları yine geride bıraktı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce reytinglerde diğer programları yine geride bıraktı

24 Haziran seçimlerinde gözler genç seçmende! Hangi partiye oy verecekler? Son anketin sonuçları

24 Haziran seçimlerinde gözler genç seçmende! Hangi partiye oy verecekler? Son anketin sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Paris Hilton’dan Türkiye mesajı

Paris Hilton’dan Türkiye mesajı

Cindy Crawford doğallığıyla meydan okuyor

Cindy Crawford doğallığıyla meydan okuyor

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Hande Fırat botoks yaptırdı mı? Açıklama gecikmedi

Hande Fırat botoks yaptırdı mı? Açıklama gecikmedi

İstanbullu Gelin'e damga vuran gelinlik

İstanbullu Gelin'e damga vuran gelinlik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.