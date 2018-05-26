Boşanmalar korkuttu! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit terapide

2017'de nikah masasına oturan çift, yoğun çalışma temposu, hayranlarından gördükleri ilgi ve şöhretin evliliklerine zarar vermemesi için profesyonel bir adım attı.

Hollywood dünyasının ünlü çiftlerini örnek alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki haftalarda soluğu Esentepe'deki bir klinikte aldı. Psikolojik destek veren bu kliniğe düzenli olarak gitmeye başlayan çift, metropol hayatından şöhrete kadar yaşamlarındaki her şeyin psikolojilerinde yaratabileceği problemlere karşı şimdiden önlem almaya başladı.

Türkiye ve yurt dışındaki birçok kişi gibi anksiyete bozukluğu yaşayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in bu kararında Evcen'in etkisi büyük. (Gecce)



