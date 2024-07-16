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  4. Boşanmanın ardından tacizler başladı! Ümit Erdim'in eski karısı Seda Çınar isyan etti! 'Elimdeki görüntülerini...'

Boşanmanın ardından tacizler başladı! Ümit Erdim'in eski karısı Seda Çınar isyan etti! 'Elimdeki görüntülerini...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.07.2024 11:30
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2017 yılında dünyaevine giren Ümit Erdim ile Seda Erdim geçtiğimiz aylarda tek celsede boşandı. Boşanma haberleri büyük ses getiren ünlü çiftten Seda Erdim boşanır boşanmaz soyadını 'Çınar' olarak değiştirdi. Seda Çınar bir süredir sosyal medya üzerinden taciz edildiğini söyleyerek isyan etti.

Boşanmanın ardından tacizler başladı! Ümit Erdim'in eski karısı Seda Çınar isyan etti! 'Elimdeki görüntülerini...'

"Hayat Bilgisi" dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile evlenmişti. Bu evlilikten iki kızları olan ünlü çift geçtiğimiz aylarda tek celsede boşandı.

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KONUYU YARGIYA TAŞIYOR

Boşanmanın ardından sosyal medya üzerinden taciz edildiğini söyleyen Seda Çınar, farklı hesaplardan yapılan paylaşımların çocuklarına kadar ulaştığını ve bu durumu artık yargıya taşıyacağını ifade etti.

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'SENİ AFFETMEM İÇİN YALVARTMAZSAM...'

Çınar, 'Elimden geleni ardıma koymayacağım. Ne pahasına olursa olsun, beni ve çocuklarımı o pis hayal dünyana alet ettiğin her gün için seni pişman etmezsem, ayaklarıma kapanıp seni affetmem için yalvartmazsam benim de adım Seda değil. Yarın elimdeki tüm ekran görüntülerini avukatıma veriyorum. Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum. Sadece bekle' diyerek öfkesini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Erdim
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