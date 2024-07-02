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Boşanmasıyla uzun süre gündemdeydi! Burcu Binici şimdi de DNA testi yaptırdı! Sebebi ise...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.07.2024 09:32
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Ünlü oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas ile yedi aylık evliliğini tek celsede bitirmesiyle uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Burcu Binici şimdi de yaptırdığı DNA testi ile gündeme geldi. Binici'nin DNA testi yaptırmasının sebebi bakın neymiş…

Boşanmasıyla uzun süre gündemdeydi! Burcu Binici şimdi de DNA testi yaptırdı! Sebebi ise...

Ünlü oyuncu Burcu Binici ve rap dünyasının renkli isimlerinden Tankurt Manas'ın sadece yedi ay süren evlilikleri, tek celsede son bulmuş ve bu durum uzun süre magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

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Son dönemde özel hayatı ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile gündemden düşmeyen Burcu Binici şimdi de DNA testi yaptırdığını açıkladı.

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SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ

Binici 'DNA testi yaptırdım. Gürcü ve Laz çıktım. Kökenlerim Kafkas'tan geliyormuş. DNA testini yaptırdığımda kökenlerimin nereden geldiğini öğrendim ve şaşırdım' diye konuştu.

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Express


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Burcu Binici
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