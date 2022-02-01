HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Botoks sonrası feci ölüm! Kübra Boyraz’ın vücudunda yüksek oranda silisyuma rastlandı

Botoks sonrası feci ölüm! Kübra Boyraz’ın vücudunda yüksek oranda silisyuma rastlandı

01.02.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Beylikdüzü'nde güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan bir gün sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, kanda ve dokuda yüksek düzeyde silisyuma rastlandığı belirtilirken enjeksiyon sonrası hastada hipotansif şok benzeri bir tablonun geliştiği, şeker ve su verilerek bir müddet bekletildikten sonra evine götürüldüğü, durumunun daha da kötüleşmesi üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Botoks sonrası feci ölüm! Kübra Boyraz’ın vücudunda yüksek oranda silisyuma rastlandı

Büyükçekmece Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Öner Özsoyeri, Erdal Doğruya ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Kübra Boyraz’ın ölümüne ilişkin olarak Adli Tıp kurumu raporu dosyası sunuldu. Adli Tıp Kurumu raporunda otopsi sonrası yapılan patolojik incelemede kanda ve dokuda yüksek düzeyde silisyum içeriğine rastlandığından dolayı enjekte edilen maddenin silikon içeren bir dolgu maddesi olduğunun kabulü gerektiği belirtildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLMEK YERİNE EVE GÖTÜRÜLDÜ

Silikon içeren dolgu maddelerinin enjeksiyon tarzında vücuda naklinin tıbbın genel kabul görmüş ilke ve kurallarına aykırı olduğunun bilindiği cihetle silikon uygulanmasının tıp kurallarına uygun olmadığı kaydedildi. Enjeksiyon sonrası hastada hipotansif şok benzeri bir tablonun geliştiğinin ifade edildiği, şeker ve su verilerek bir müddet bekletildikten sonra evine götürüldüğü ancak götürüldükten bir süre sonra durumunun daha da kötüleşmesi üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığı raporda yer aldı. Yapılan tüm girişimlere rağmen Kübra Boyraz’ın hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine verilmesine bağlı emboli sonucu meydana geldiğinin öngörülerek kişinin tıbbi tanı ve tedavisini yapabilecek bir merkeze götürülmesi gerekirken şeker ve su verilerek merkezde tutulup daha sonra da evine götürülmesinin tıp kurallarına uygun olmadığı belirtildi. Otopside kalp, akciğer ve böbreklerinde damar içinde yabancı cisim, yağ embolisine bağlı görünüm izlendiği ve buna bağlı iskemi ve organ yetmezliği sonucu ölümün gerçekleştiğine yer verildi.

Sanık Öner Özsoyeri’nin avukatı, "Raporda müsebbip tespit edilememektedir. Öner’in sorumsuzluğuna değinilmiştir. Olayın faili esasen Ömer’dir. Mali sonuçları nedeniyle olay müvekkilimizin üzerine yıkılmıştır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Sanık Erdal Doğruya’nın avukatı ise, "Müvekkilime bir kusur verilememiştir. İşlemi yapan Melih isimli Ömer’dir, kusur paylaşımı yapılmamıştır. Ömer müvekkilimize suç yıkmaya çalışmaktadır. Bu nedenle müvekkilimin beratini isteriz" ifadelerini kullandı.

Screenshot_23

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Adli Tıp Kurumundan gelen raporda sertifikası olmayan doktorların bu tarz bir işlemi yapamayacağı belirtilerek sanık Öner Özsoyeri’nin medikal estetik sertifikasına sahip olup olmadığının araştırılması gerektiği karar verdi. Hakim, Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılarak sanıklar Öner Özsoyeri ve Erdal Doyruya’nın tıp doktoru olup olmadıklarının ve sanıkların medikal estetik sertifikasına sahip olup olmadıklarının araştırılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KALÇA DOLGUSU YAPILDI

Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Boyraz Solmazgül'ün 9 Temmuz 2020'de kendisini Melih diye tanıştıran şüpheli Ömer Elmalı'dan randevu aldığı, uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmayan pratisyen hekim Öner Özsoyeri tarafından kalça dolgusu yapıldığı anlatıldı. 19 Eylül'de yeniden Ömer Elmalı'dan randevu alan Kübra Boyraz'ın saat 17.54'te geldiği iş yerinden saat 20.20'de bu kez yarı baygın şekilde çıktığı, burada bacaklarından kucaklanıp gelen araca bindirilerek, iş yerinde çalışan Kadriye A.'nın kolunda evine getirilip, babasına teslim edildiği anlatıldı. Kızının fenalaştığını gören baba Ekrem Solmazgül tarafından önce bir devlet hastanesine oradan da özel bir hastaneye kaldırılan Kübra Boyraz'ın, ertesi gün 20 Eylül 2020'de hayatını kaybettiği kaydedildi. Şüpheliler Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin tıbben uygun olmayan dolgu maddesini hatalı şekilde Kübra Boyraz'a enjekte etmek suretiyle bilinçli taksir niteliğindeki eylemleri sonucu ölüme sebebiyet verdikleri belirtildi. Şüpheliler doktor Öner Özsoyer ve Erdal Doğruya'nın 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından toplam 5 yıldan 12 yıla kadar hapisleri talep edildi.

YAPAN KİŞİ DOKTOR DEĞİL!

Şüpheli Erdal Doğruya'nın ayrıca doktor olmadığı halde hasta tedavi etmesinden dolayı da 1219 sayılı madde uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler Ömer Elmalı ve Bülent B.'nin ise 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna'na muhalefet' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca, iddianamede pratisyen hekim Öner Özsoyeri Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuna göre 2009 yılında yine birçok kişiye tıbben uygun olmayan maddeleri estetik amaçlı enjekte etmesi sonucu yaraladığı gerekçesiyle şikayet edildiği bilgisine de yer verildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj!Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj!
Trabzon'daki küçük çocukla ilgili CHP'den yeni açıklamaTrabzon'daki küçük çocukla ilgili CHP'den yeni açıklama
3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beylikdüzü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Kübra Ece'nin sır ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı!

Kübra Ece'nin sır ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı!

"Şansıma sen kazı" dedi olanlar oldu! 2 milyon TL'lik sevinç kamerada

"Şansıma sen kazı" dedi olanlar oldu! 2 milyon TL'lik sevinç kamerada

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

İlginizi Çekebilir

Tepki yağmıştı! Esra Erol'dan yanıt geldi: Sistematik bir şekilde...

Tepki yağmıştı! Esra Erol'dan yanıt geldi: Sistematik bir şekilde...

Cenaze reklamında bikini tepki çekti! “Ölmeye mi davet...”

Cenaze reklamında bikini tepki çekti! “Ölmeye mi davet...”

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"O kadar ilaç içiyor ki doktoru yasakladı"

"O kadar ilaç içiyor ki doktoru yasakladı"

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

Canlı yayında itiraf etti! Hırsızların çaldıklarını anlatınca...

Canlı yayında itiraf etti! Hırsızların çaldıklarını anlatınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.