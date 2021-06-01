Böyle aldatmaca görülmedi! Dünyanın tarihinin en büyük yalanının perde arkası

İnsan beyni bazı durumlarda iyi oluşturulmuş bir hikayenin küçük detaylarına dikkat etmeden koca bir yalana inanabilir. Uzmanlar bu durumun zekayla hiçbir ilgisi olmadığını belirtiyor. Araştırmalara göre beynimiz; analiz etme gücünden çok sezgisel tarafını kullanıyor. Bir de ifade yeteneği güçlü bir kişi yalan söylüyorsa anlatılan şey daha inandırıcı hale geliyor. İşte tarihin en büyük yalanı olarak nitelendirilen ifade tam da böyle bir ortamda ortaya çıktı.

İngiltere ve Fransa arasındaki savaşın en sert devam ettiği dönemde İngiliz bir adam Napolyon’un öldüğü yalanını ortaya attı. Adamın asıl amacı aslında savaşın bitmesini sağlamaktı. Bir anda her yerde ‘Napolyon öldü’ diye naralar atılmaya başlandı. Kısa sürede tüm İngiltere’de yayılan bu habere rağmen Napolyon ne ölmüştü ne de yaralanmıştı. Üstelik söz konusu ölüm haberinden doğan barış durumundan dolayı borsada epey hareketlenme olmuş ve herkes borsaya yatırım yapmaya başlamıştı. Nitekim iddianın yalan olduğu ortaya çıktı ve anlık heyecanla borsaya yatırım yapan herkes iflas ederek ülke çapında intiharlar yükseldi. Yalanı ortaya atan İngiliz ise ömrünün büyük bir kısmını hapiste geçirdi.



