Böyle anne olmaz olsun! 5 yaşındaki kız çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı; eve gelen baba şoke oldu

Türkiye'yi dehşete düşüren çocuğa işkence olay Gaziantep'te meydana geldi. Şehitkamil ilçesinde annesi tarafından günlerce aç bırakılıp işkence gören 5 yaşındaki küçük kız babanın ihbarıyla kurtarıldı. Hemen hastaneye kaldırılan küçük kızın durumunun ağır olduğu belirtilirken, anne F.Y. gözaltına alındı. İşte kan donduran olayın detayları...
İddiaya göre, köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunun işkenceye maruz kalmış halde buldu. Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunuyor.
Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili iddialara göre, babanın bir kaç gündür köyde zeytin toplamaya gittiğini o esnada annesinin kız çocuğuna işkence ederek aç bıraktığını öğrenildi.
Öte yandan, çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne F.Y.'nin ise raporlu olduğunu öğrenildi.
(İHA)