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Böyle anne olmaz olsun! 5 yaşındaki kız çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı; eve gelen baba şoke oldu

27.11.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye Konya'daki barınakta hayvanlara yönelik şiddeti konuşurken Gaziantep'ten gelen korkunç haberle sarsıldı. Şehitkamil ilçesinde yaşayan anne F.Y. 5 yaşındaki kız çocuğunu işkence yapıp darp etti. Baba Cihan Y.'nin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri küçük kızın günlerdir aç olduğunu tespit etti. Küçük kızın durumunun kötü olduğu belirtilirke, baba Cihan Y.'nin birkaç gündür evde olmadığı, geldiğinde ise korkunç manzarayla karşılaştığı öğrenildi. Anne F.Y. gözaltına alındı.

Böyle anne olmaz olsun! 5 yaşındaki kız çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı; eve gelen baba şoke oldu

Türkiye'yi dehşete düşüren çocuğa işkence olay Gaziantep'te meydana geldi. Şehitkamil ilçesinde annesi tarafından günlerce aç bırakılıp işkence gören 5 yaşındaki küçük kız babanın ihbarıyla kurtarıldı. Hemen hastaneye kaldırılan küçük kızın durumunun ağır olduğu belirtilirken, anne F.Y. gözaltına alındı. İşte kan donduran olayın detayları...

EVE GELEN BABA KIZINI GÖRÜNE DEHŞETE DÜŞTÜ

İddiaya göre, köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunun işkenceye maruz kalmış halde buldu. Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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GÜNLERCE AÇ BIRAKILMIŞ

Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunuyor.

ANNE F.Y. GÖZALTINA ALINDI

Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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BABA BİRKAÇ GÜNDÜR EVDE YOKMUŞ

Olayla ilgili iddialara göre, babanın bir kaç gündür köyde zeytin toplamaya gittiğini o esnada annesinin kız çocuğuna işkence ederek aç bıraktığını öğrenildi.

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ANNE RAORLU ÇIKTI

Öte yandan, çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne F.Y.'nin ise raporlu olduğunu öğrenildi.

(İHA)

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