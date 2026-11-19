Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.Başlatılan soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Gülter, annesini "Tasarlayarak öldürme" suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sultan Nur Ulu hakkında ise "Yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yargılanmasına başlanan Ulu'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

SES KAYITLARINDAKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından evdeki güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları hakkında iki ayrı uzman raporu hazırlatıldı.

28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda, Güllü'ye ait olduğu değerlendirilen "Bırak beni" ve "Bırak" ifadelerine yer verildi.

Aynı kayıtlarda Sultan Nur Ulu'ya "At", Tuğyan Ülkem Gülter'e ise "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" sözleri atfedildi. İkinci uzman raporunda ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürülen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" ifadeleri dikkat çekti.

DHA

Uzmanlar, güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine ait olduğu değerlendirilen bazı konuşmaları da çözümledi.İlk raporda erkek sesine atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" ifadeleri yer aldı.

İkinci raporda ise aynı şekilde erkek sesine ait olduğu değerlendirilen "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" sözleri kaydedildi.

Ancak her iki raporda da erkek sesinin kimliği kesin olarak belirlenemedi. İkinci uzman görüşünde, kayıtların olayın aydınlatılması bakımından önem taşıdığı ancak tek başına ölümün nasıl gerçekleştiğini kesin biçimde ortaya koyamayacağı vurgulandı.

DHA

Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, söz konusu erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E.'ye ait olabileceği iddiasıyla Kervan E. ve Sultan Nur Ulu hakkında cinayete iştirak gerekçesiyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

DHA

OLAY GECESİ EVDE ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ VAR MIYDI?

Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatları Hasan Kocabey ve Şermin Tankut, Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili ceza dairesine iletilmek üzere Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine ek beyan dilekçesi sundu.

Dilekçede, olay sırasında evde üçüncü bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılması talep edildi.

Ayrıca evde kullanılan telefonlardan başka kişilerle sesli veya görüntülü görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi istendi.

Görüşmelere katılan kişilerin, kullanılan cihazların ve uygulama hesaplarının tespit edilmesi gerektiği belirtilen başvuruda, olay saatlerine ilişkin daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi, telefonların konum ve iletişim verilerinin karşılaştırılması ve dijital materyallerin teknik incelemeye alınması talep edildi.

DHA

YENİ DELİLLER TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ

Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun ardından dosyaya sunulan yeni delillerle ilgili yazışmalar tamamlandı.

Deliller, ayrıntılı teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderildi.

Öte yandan Kader Tut'un avukatları da Sultan Nur Ulu ve Kervan E. hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yeni suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda, önceki ses çözümlemelerinde bulunmayan veya farklı yorumlanan konuşmalar olduğu ileri sürülerek olay gecesine ait kayıtların yeniden incelenmesi istendi.

Özellikle müzik ve ortam gürültüsünün altında kalan seslerin teknik yöntemlerle ayrıştırılması talep edildi.

ANKARA JANDARMA KRİMİNAL LABORATUVARINDAN RAPOR TALEBİ

Suç duyurusu dilekçesinde, kayıtlarda erkek sesi veya birden fazla erkek konuşmacı bulunduğu yönündeki iddiaların henüz doğrulanmadığına dikkat çekildi.

Bu nedenle duyulan seslerin insan konuşması olup olmadığının, kaç farklı kişiye ait olduğunun ve hangi kaynaktan geldiğinin belirlenmesi istendi.

İncelemelerin Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından yapılması ve ayrıca 2 kriminalistik bilim uzmanından birbirinden bağımsız rapor alınması talep edildi.

DHA

OLAY SAATİNDEKİ WHATSAPP VE FACETIME GÖRÜŞMELERİ ARAŞTIRILSIN

Avukatlar, 26 Eylül 2025 tarihinde saat 01.25.55 ile 01.26.33 arasındaki internet kullanımının ayrıntılı biçimde incelenmesini istedi.

Bu zaman aralığında WhatsApp, FaceTime veya benzeri uygulamalar üzerinden sesli ya da görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının araştırılması talep edildi.

Gül Tut, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun kullandığı cihazlardaki verilerin karşılaştırılması da başvuruda yer aldı.

Ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter ile Kervan E. arasındaki içerik silinmesine ilişkin yazışmaların, olay gecesi gerçekleştirildiği değerlendirilen görüşmelerle bağlantısının araştırılması istendi.

"ATLA CAMDAN" SÖZÜNÜ KİM SÖYLEDİ?

Dilekçede, ses kayıtlarına ilişkin uzman değerlendirmeleri arasındaki farklılıklara da dikkat çekildi.Kaydın 04.57'nci dakikasında duyulduğu belirtilen "Atla camdan" ifadesinin bir uzman raporunda erkek sesine ait olduğu değerlendirildi.

Mustafa Arapoğlu'na ait olduğu belirtilen diğer çözümlemede ise 04.56'ncı dakikadaki aynı sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği öne sürüldü.Benzer şekilde "Hadi görüşürüz" ifadesinin kime ait olduğu konusunda da farklı değerlendirmeler bulunduğu aktarıldı.Avukatlar, çelişkilerin giderilmesi amacıyla kayıtların özgün halleri üzerinden karşılaştırmalı inceleme yapılmasını talep etti.

"İŞTE ONLARI SİLMEN LAZIM" MESAJI DOSYADA

Başvuruda, Tuğyan Ülkem Gülter ile Kervan E. arasında 29 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştiği belirtilen yazışmalara da yer verildi. "İşte onları silmen lazım sadece orayı" şeklindeki mesajın hangi içeriklere ilişkin olduğunun belirlenmesi istendi.

Avukatlar, mesajın öncesindeki ve sonrasındaki yazışmaların incelenerek silinmesi istenen içeriklerin ve bunların olay gecesindeki görüşmelerle olası bağlantısının araştırılmasını talep etti.

Dilekçede, bazı kayıtların bulunamamasının tek başına kasıtlı silme işlemi yapıldığını kanıtlamayacağı da vurgulandı.

SULTAN NUR ULU'YA ATFEDİLEN SÖZLER İNCELENECEK

Yeni ses çözümlemelerinde Sultan Nur Ulu'ya ait olduğu öne sürülen "Ben görmesini istiyorum", "Kapıyı neden kapadın?" ve "At" ifadelerinin doğruluğunun araştırılması istendi.

Bu sözlerin gerçekten söylenip söylenmediğinin yanı sıra hangi bağlamda kullanıldığının, kime yöneltildiğinin ve olayın hangi aşamasında dile getirildiğinin belirlenmesi talep edildi.

Sultan Nur Ulu'nun olay öncesindeki bilgisi, olay sırasındaki davranışları ve diğer kişilerle kurduğu iletişimin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

SES KAYITLARINA YAPAY ZEKÂ MÜDAHALESİ YAPILDI MI?

Avukatlar, ses kayıtlarının incelenmesi sırasında kullanılan teknik yöntemlerin de araştırılmasını istedi. Dilekçede, kayıtlara uygulanan filtreleme, kesme, birleştirme, hız ve perde değiştirme işlemlerinin ayrıntılı biçimde açıklanması talep edildi.

Yapay zekâ destekli ses işleme yöntemlerinin kullanılıp kullanılmadığının ve bu işlemlerin orijinal kayıtta bulunmayan konuşma benzeri sesler oluşturup oluşturmadığının teknik olarak belirlenmesi istendi. Yeni suç duyurusunda, Sultan Nur Ulu ve Kervan E. ile yapılacak incelemeler sonucunda kimlikleri belirlenebilecek diğer kişiler hakkında da soruşturma yürütülmesi talep edildi.

Avukatlar, söz konusu kişilerin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçuna müşterek faillik, azmettirme veya yardım etme kapsamında olası sorumluluklarının araştırılmasını istedi.

Başvuruda, yeterli şüphe ve tutuklama nedenlerinin bulunması durumunda şüphelilerin tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilmesi istendi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır