Böyle at yarışı ne görüldü ne de duyuldu! Finlandiya’daki vegan binicilik şampiyonası sosyal medyada gündem yarattı

"Vegan" dünya binicilik şampiyonası, spor modalitesi hakkında farkındalık yaratmak için Finlandiya Hobby Horse Association tarafından yaklaşık dört yıldır düzenleniyor. Şampiyona yetişkin ve çocuk kategorilerinden her yaştan katılımcılar yarışıyor. Vegan binicilik olarak adlandırılsa da şampiyona aslında resmi olarak “hobi atçılığı” ismiyle kabul ediliyor.

ATLARA BİNEREK KOŞARAK ATLIYORLAR

Yarışma kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklar tahta ve plastik atlara biniyorlar. Koşarak birbirleriyle yarışan ve çitlerden atlayan katılımcılar hayvanın hareketlerini taklit ederek puan topluyorlar. Sosyal medyada görüntüleri görenler "Bu nasıl at yarışı?" yorumunu yapmaktan kendisini alamadı.