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    4. Böyle at yarışı ne görüldü ne de duyuldu! Finlandiya’daki vegan binicilik şampiyonası sosyal medyada gündem yarattı

    Böyle at yarışı ne görüldü ne de duyuldu! Finlandiya’daki vegan binicilik şampiyonası sosyal medyada gündem yarattı

    10.08.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Finlandiya’da düzenlenen vegan binicilik yarışmasına ait görüntüler kısa sürede sosyal medya gündem yaratmayı başardı. Yarışmacıların oyuncak bir ayının üzerine kıyasıya rekabet ettikleri anlar ilginç görüntülere sahne oldu. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

    "Vegan" dünya binicilik şampiyonası, spor modalitesi hakkında farkındalık yaratmak için Finlandiya Hobby Horse Association tarafından yaklaşık dört yıldır düzenleniyor. Şampiyona yetişkin ve çocuk kategorilerinden her yaştan katılımcılar yarışıyor. Vegan binicilik olarak adlandırılsa da şampiyona aslında resmi olarak “hobi atçılığı” ismiyle kabul ediliyor.

    ATLARA BİNEREK KOŞARAK ATLIYORLAR

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    Yarışma kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklar tahta ve plastik atlara biniyorlar. Koşarak birbirleriyle yarışan ve çitlerden atlayan katılımcılar hayvanın hareketlerini taklit ederek puan topluyorlar. Sosyal medyada görüntüleri görenler "Bu nasıl at yarışı?" yorumunu yapmaktan kendisini alamadı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Finlandiya at yarışı vegan

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