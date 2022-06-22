Vegan hakları savunucusu sosyal medya fenomeni Tash Peterson ölüm tehditleri aldığını söyledi! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Avustralya’da yaşayan 28 yaşındaki ünlü model ve vegan aktivist Tash Peterson, ülke genelinde yaptığı çıplak protestoları sayesinde kısa bir sürede ünlenmeyi başardı. Eylemlerinde dolayı defalarca kanuni yatırımlarla karşılaşan Peterson hayvan haklarını savunmaya ve insanları veganlığa teşvik etmeye yönelik adımlarına devam etti. Binlerce takipçisi bulunan Peterson son olarak eylemleri nedeniyle ölüm tehditleri aldığını belirtti.

HİÇBİR ZAMAN ÖZÜR DİLEMEDİ

Peterson, vegan beslenme düzeni ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere yönelik kısıtlamalar lehine yaptığı protestolar için hiçbir özür dilemedi. Peterson, dünyanın dört bir yanından çevrimiçi ölüm tehditleri aldığını belirterek, “Kendimi öldürmemi söylediler. Evimin adresini bulduklarını ve beni öldüreceklerini söyleyen pek çok çevrimiçi tehdit aldım. Bunlar beni yıldıramaz. Asla pes etmeyeceğim” dedi.



