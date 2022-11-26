Milyonda bir görülüyor! Kuyruğuyla dünyaya gelen kız bebek görenleri şaşkına çevirdi... “Son derece nadirdir”

Meksika’nın kuzeydoğusundaki bir kırsal hastanede sezaryenle dünyaya gelen bir bebek tüylü kuyruğu nedeniyle manşetlere çıktı. Journal of Pediatric Surget’ye göre, çocuğun daha önce radyasyona maruz kalma öyküsü veya hamilelik sırsında enfeksiyon öyküsü bulunmuyordu. 20’li yaşlarında sağlıklı iki ebeveynin kızı olarak dünyaya gelen bebeğin kuyruğu yaklaşık 6 cm uzunluğunda ve 3 ila 5 mm arasında değişen bir yarı çapa sahipti.

GERÇEK BİR KUYRUK

Kuyruğa benzeyen yapının saç ve deriyle kaplı olduğu fark edildikten sonra röntgen çektiler. Kuyrukta herhangi bir anormallik veya kemik yapısı bulgusu bulamadılar. Bu, kuyruğun zamanla vücuttaki tüm kullanımlarını yitirmiş bir apendiks anlamında işlevsiz bir kuyruk değil, “gerçek bir kuyruk” olduğu belirlendi. Doktorlar vakayı "Son derece nadirdir" şeklinde tanımladı.

Doktorlar omurga sorunlarını eledikten sonra, kız bebek iki aylık olduğunda bir pediatri ve genel cerrahi ekibi tarafından yeniden değerlendirildi. Doktorlar yaşa göre yeterli kilo alımı ve büyüme olduğuna ikna olduklarında kuyruk yapısının uzunluğu 0,8 cm arttı. Deri lezyonlarına dair hiçbir kanıt olmadan, kuyruğun çıkarılmasına ve bölgenin Limberg plastisiyle yeniden yapılandırılmasına karar verildi. Çocuk daha sonra taburcu edildi ve o zamandan beri herhangi bir komplikasyon bildirilmedi.