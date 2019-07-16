Mynet Trend

Böyle de uyunmaz ki! Gülme krizine gireceksiniz

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 16.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

Tuhaf pozisyonlarda uyuyan komik kediler sizleri kahkahalara boğacak!

Böyle de uyunmaz ki! Gülme krizine gireceksiniz

Uykunun her yaşta ve her zaman değerli olduğunu umarız keşfetmişsinizdir. Hele ki hafif hafif meltem eserken ılık yaz akşamlarında ya da yağmurlu bir günde sıcak yatakta uyumadın tadı her zaman çok daha başkadır.

Bir de keyfine düşkün bazı kediler vardır ki onlar resmen uykuyu bir sanata dönüştürüp uyurken kendilerini kaybedebilirler. Bu kedilerin uykudan aldıkları keyfi görünce kıskanma ihtimaliniz yüksek.

Hiçbir zaman biz, sevimli kedilerimiz kadar esnek olamasak da onların uyuyama şekilleri ve esneklikleri bizi her zaman şaşırtmayı başarabiliyor. Komik kediler sıvılar gibi her yere sığabilirler, ancak bu garip kedilerin uyku konumlarını gördükten sonra, muhtemelen bu tür dinlenme tarzının sadece kediler için uygun olduğu konusunda hemfikir olursunuz. Yani aman siz bu keyifçilere özenip denemeyin.

Bu komik resimlerdeki kediler, büyük olasılıkla dokuz hayatlarının hepsinde en iyi uykuyu alıyorlar.

İşte o komik kediler...

1

funny-cats-sleeping-weird-positions-303-5c13aaf3dc766__605

2

5c10c563651a7_3jqCB2LYuo--LlW9oBqtZowUhv8IZXzXuTd01zLYqEw__605

3

5c10dd60394ec_1guohy0uskx01__605

4

5c137baff1b66_cDPuoA0O9CamZzaAq4kehNEH9pYCFgvLfWtbQJox9r4__605

5

5c139ecdeed62_ff122zpzbnd11__605

6

5c1382abe48b1_tnrBOLOzYqnJD1IVlBPocncQXjkfrJxobYjNnS4eT5Q__605

7

5c13799b31550_b-5ca6_FnHEWMaqQwEr1E1cxre7j-T6oUTR1vGibXDk__605

8

5c1371373ffbc_r83goyg6zc601__605

9

5c13705462cce_eulhevyb3p321__605

10

funny-cats-sleeping-weird-positions-1-5c0f7c12446ec__605

11

funny-cats-sleeping-weird-positions-3-5c0f7c2a5e570__605

12

funny-cats-sleeping-weird-positions-4-5c0f7c33e6d0e__605

13

funny-cats-sleeping-weird-positions-6-5c0f7c63bbaa7__605

14

funny-cats-sleeping-weird-positions-8-5c0f7c79ca0bb__605

15

funny-cats-sleeping-weird-positions-9-5c0f7c833af92__605

16

funny-cats-sleeping-weird-positions-10-5c0f7c8e0f0df__605

17

funny-cats-sleeping-weird-positions-11-5c0f7caa7cefe__605

18

funny-cats-sleeping-weird-positions-13-5c0f7cc1934fc__605

19

funny-cats-sleeping-weird-positions-14-5c0f7ccc92acc__605

20

funny-cats-sleeping-weird-positions-15-5c0f7cd968e9c__605

21

funny-cats-sleeping-weird-positions-22-5c0f7d30b99f1__605

22

funny-cats-sleeping-weird-positions-31-5c0f7d94f20c4__605

23

funny-cats-sleeping-weird-positions-34-5c0f7d9f81904__605

24

funny-cats-sleeping-weird-positions-36-5c0f7db744082__605

25

funny-cats-sleeping-weird-positions-40-5c0f7de5c046c__605

26

funny-cats-sleeping-weird-positions-68-5c0f80504f65b__605

27

funny-cats-sleeping-weird-positions-70-5c0f80675263f__605

28

funny-cats-sleeping-weird-positions-73-5c0f808db0776__605

29

funny-cats-sleeping-weird-positions-90-5c0f816d319f7__605

30

funny-cats-sleeping-weird-positions-91-5c0f817a2241e__605

31

funny-cats-sleeping-weird-positions-92-5c0f8186bec25__605

32

funny-cats-sleeping-weird-positions-93-5c0f81927e0d0__605

33

funny-cats-sleeping-weird-positions-96-5c0f81a61480f__605

34

funny-cats-sleeping-weird-positions-100-5c0f81e214536__605

35

funny-cats-sleeping-weird-positions-101-5c0f81fb4dc8a__605

36

funny-cats-sleeping-weird-positions-110-5c0f84c42bc98__605

37

funny-cats-sleeping-weird-positions-140-5c0f860114527__605

38

funny-cats-sleeping-weird-positions-141-5c0fa8ab8f732__605

39

funny-cats-sleeping-weird-positions-145-5c0fa8c89ca6f__605

40

funny-cats-sleeping-weird-positions-148-5c0fa92e01351__605

41

funny-cats-sleeping-weird-positions-150-5c0fa94358b05__605

42

funny-cats-sleeping-weird-positions-151-5c0fa94e8d04c__605

43

funny-cats-sleeping-weird-positions-152-5c0fa958c8095__605

44

funny-cats-sleeping-weird-positions-156-5c0fa98f3f1f5__605

45

funny-cats-sleeping-weird-positions-167-5c0fab11b4171__605

46

funny-cats-sleeping-weird-positions-177-5c0fab90e3c3d__605

47

funny-cats-sleeping-weird-positions-185-5c0fabf035c65__605

48

funny-cats-sleeping-weird-positions-301-5c13a8ae7130c__605


Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Parka uzanmış yatıyor! 5 metrelik heykelini koydularParka uzanmış yatıyor! 5 metrelik heykelini koydular
Şimdiye kadar gördüklerinizi unutun! Bundan büyüğü yokŞimdiye kadar gördüklerinizi unutun! Bundan büyüğü yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler komik fotoğraflar evcil hayvan komik hayvan fotoğrafları uyku

En Çok Okunan Trend Haberler

Yılbaşı çekilişinde 70 milyon kazanan talihli ortaya çıktı

Yılbaşı çekilişinde 70 milyon kazanan talihli ortaya çıktı

CHP'li vekil: Her şey güzel olacak dediği için...

CHP'li vekil: Her şey güzel olacak dediği için...

Beğendikleri kızları seçmelerini isteyip... Hepsi ortaya çıktı!

Beğendikleri kızları seçmelerini isteyip... Hepsi ortaya çıktı!

Savunma bakanı: Görevden çekiliyorum

Savunma bakanı: Görevden çekiliyorum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O meydana 5 metrelik heykelini koydular!

Parka uzanmış yatıyor! 5 metrelik heykelini koydular

Dalgıç kadar büyük dev denizanası Cornish kıyılarında görüntülendi!

Şimdiye kadar gördüklerinizi unutun! Bundan büyüğü yok

Spor yapmaya üşenen erkeklere müjde!

Bunu da yapmışlar! Kaslı diye aldanmayın yapay olabilir

1 milyonu aşkın kişinin gideceği 51. bölge baskını canlı yayınlanacak!

1 milyondan fazla kişinin yapacağı baskın canlı yayınlanacak!

Köpeğinizin size nasıl “Seni Seviyorum” dediğini biliyor musunuz?

Köpeğinizin nasıl “Seni Seviyorum” dediğini biliyor musunuz?

İyi ki bende yok diyeceğiniz çok az bilinen fobiler!

İyi ki bende yok diyeceğiniz çok az bilinen fobiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.