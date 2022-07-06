Böyle doğum günü kutlaması görülmedi! Mezar başında bir araya gelip alkol içtiler

Yasaklı madde satıcılığı davasına adı karışan İrlandalı 30 yaşındaki James Whelan'ın geçtiğimiz Nisan ayında bir çatışma sonucunda hayatını kaybetti. Ailesi ve arkadaşları genç adamın doğum gününü Dublin yakınlarındaki Dardistown Mezarlığı'ndaki mezarının başında kutladı. Çiçekli haçlar, şampanya, balonlar ve hava fişeklerle gerçekleştirilen coşkulu doğum günü kutlaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

TEPKİ ÇEKTİ

James Whelan'ın mezarı başında gerçekleştirilen doğum günü kutlamasına katılan bir arkadaşı o anlardan yayınladığı bir videosuna, “Patronun doğum günü! Hepimiz seni çok seviyor ve özlüyoruz. Hiç şüphe yok ki orada her zamanki gibi şık bir şekilde kutlama yapıyorsun. Her adımda bizimlesin” notunu ekledi.

James Whelan'ın mezarlıkla gerçekleştirilen doğum günü kutlaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Hayatı boyunca şaşaalı bir yaşam sürdüğü ifade edilen Whelan'ın cenazesinde de tabutun altın kaplama olması ve bir at üzerinde taşınması olumsuz eleştirilerle karşılanmıştı.



