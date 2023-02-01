Böyle iğrençlik ne görüldü ne de duyuldu! Cinsel birliktelik yaşarken canlı balık kullanan çift tutuklandı

Avustralya’da yaşayan bir çift sosyal medyadan yaptıkları cinsel içeirkli paylaşımları nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Bir mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden ikili canlı bir balığın kendilerine eşlik ettiğini dile getirerek tepki çekti. Avustralya'da Tazmanya merkezli The Mercury gazetesinde yer alan habere göre, tuhaf olayın gerçekleştiği mezarın 1983 yılında hayatını kaybeden ünlü ressam David Hammond Chapman’a ait olduğu belirtildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Tazmanya polisi 57 yaşındaki kadın ve 54 yaşındaki erkeğin mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiklerinin tespit edilmesinden sonra hayvanlarla cinsel ilişki suçları ve mezarlıkta yasaklanmış faaliyetlerde bulunmak suçlamasıyla tutukladığını açıkladı.