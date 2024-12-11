Böyle ihmalkarlık görülmedi! 2 yaşındaki bebeklerini canlı canlı ısıtıcıyla yaktılar: "Bakmak ertesi gün aklımıza geldi"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Sintia Perez ve 23 yaşındaki Jace Hirschy, Yerel haber kaynakları WLBT , WPTA ve WANE'e göre vücut ısısı 43 dereceye kadar 2 yaşındaki küçük bir kızın evinde ölü bulunmasından sonra gözaltına alındı. Ebeveynler, bir çocuğun ihmali sonucu ölüme sebebiyet vermekten ve bakmakla yükümlü olunan bir kişinin ihmali nedeniyle yargılanıyorlar.

AİLENİN ŞARTLARI 'SON DERECE SAĞLIKSIZ' DENİLDİ

WLBT'ye göre Indiana Çocuk Hizmetleri Departmanı, ailenin yaşam koşullarının çocuklar için "son derece sağlıksız" olduğunu tespit ettikten sonra çiftin 3 ve 5 yaşlarındaki diğer iki çocuğunu da devlet gözetimi altına aldı. WLBT'nin haberine göre, olay yerine gelen Bern Polisi memuru, ölen 2 yaşındaki çocuğun bulunduğu odanın çöp, kirli bezler ve dışkılarla kaplı olduğunu söyledi.

ERTESİ GÜN KONTROL ETMİŞLER

WPTA'nın yeminli ifadeye dayandırdığı habere göre, kızın annesi Perez, polise, bebeği bir önceki gece saat 19.00 civarında beşiğine koyduklarını, ısıtıcıyı da sonuna kadar açtıklarını ve ancak ertesi gün saat 15.00 civarında kontrol ettiklerini söyledi. WPTA'ya göre, yapılan otopside 2 yaşındaki küçük çocuğun aşırı ısınma nedeniyle öldüğü belirlendi.