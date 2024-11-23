Satın almadan önce fark etmediler! Yeni evlerine taşınan çift beklenmedik bir sürprizle karşılaştı... "Evin ürkütücü bir sırrı olduğunu bilmiyorduk"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletine taşınma kararlarının sonrasında yeni ev arayış sürecinden bahseden Kyle, "Eşim yakındaki bir üniversitede işe girdi, bu yüzden bir emlakçıyla görüşmek ve bazı evleri görmek için erken geldim. Ev harika durumdaydı. Tüm hafta sonu gördüğüm en iyisiydi. Evin ürkütücü bir sırrı olduğunu bilmiyorduk" ifadelerini kullandı. Ardından evi satın aldıklarını ve eşiyle birlikte taşındıklarını söyleyen Kyle, ilerleyen günlerde evde bir yeraltı sığınağı olduğu keşfedince şaşkına döndü.

Newsweek'in elde ettiği kayıtlara göre ailenin evinde bulunan sığınağın 1980'lerde inşa edildiği, büyük bir yeraltı odası, duş ve tuvaleti olduğu ortaya çıktı.

Sığınaktan haberdar olduktan sonra içinde karşılaşabilecekleri durumlardan korktuğunu dile getiren Kyle, "Genel olarak, en büyük endişem, içinde olabileceği durumdu. Aşağı inmekten korkuyorduk. Sonunda cesaretimizi topladık ve aşağı indik.Neyse ki, sadece biraz ürkütücüydü ve orada zehirli böcek veya yılan yoktu." dedi.