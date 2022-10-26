Böyle protesto görülmedi! 24 saat boyunca idrar kokulu bir kafeste kilitli kaldı

44 yaşındaki Anne-Marie Barton, hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri protesto etmek için kendisini 24 saat boyunca bir kafese kapattı. Kafesin içini samanla dolduran ve idrar kokusuna benzer bir etki yaratması için sirke de içerek bir sıvı fışkırtarak gerekli ortamı sağlayan Barton, 24 saat boyunca boşalttığı penceresiz ofisine yerleştirdiği bu kafesin içinde oturdu.

SADECE 20 DAKİKA

Protesto boyunca havlayan köpek sesleri dinleyen kadın, sadece bir kez tuvalet molası için kafesten çıktı, yalnızca bir kez eşinin getirdiği yemeği yedi ve sadece 20 dakika uyudu. İdrar kokusunu çoğaltmak için de eylem boyunca her yere sirke püskürtmeye devam etti.

''YALNIZ HİSSETTİRDİ''

Bir köpek aşığı olan Barton'ın amacı insanları hayvanlar üzerine yapılan testlerin sebep olduğu zulüm hakkında eğitmekti. Barton protesto hakkında "Bu laboratuvarlarda köpeklerin ve hayvanların yaşadıklarını mümkün olduğunca deneyimlemek istedim. İdrarın muadili olarak kullandığım sıvı yüzünden gözlerim sulandı ve havlama, etrafımda tehlikede olan köpekler varmış ve sıradaki benmişim gibi hissettirdi. Boğazıma bir yumru oturdu. Gerçekten yalnız hissettiren bir deneyimdi.'' diye konuştu.

BAĞIŞ TOPLADI

Barton, hayvanlar için bir şeylerin iyileşmesine yardımcı olmak istediğini açıkladı. Hayvanların da insanlar gibi travma ve depresyon yaşadıklarını dile getiren kadın ''İnsanları bu zulümden vazgeçmeye çağırıyorum." dedi. Protestosunun ardından Barton'ın hayvanlar üzerinde deney yapmayan bir biyoteknoloji şirketi olan XCellR8 için 2.400 £ toplamayı başardığını bildirdi.