İklim aktivistlerinin hedefinde bu kez İngiltere Kralı Charles’in balmumu heykeli vardı! Yüzünün ortasına pasta fırlattılar

Dünya basınında iklim aktivistlerinin sanat eserlerine düzenlediği eylemler geniş yankı uyandırmıştı. İlk olarak eylemciler Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa eserine yaşlı bir kadın kılığında pasta fırlatmıştı. Sonrasında ise . iklim değişikliği protestocuları Londra’daki Ulusal Galeri’de sergilenen Vincent Van Gogh'un “Ayçiçekleri” tablosunun üzerine domates çorbası atmıştı. Dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosunun ardından Claude Monet'in 2019’da 110 milyon dolara satılan Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tablosuna da patates püreli saldırı düzenlenmişti. Son olarak iklim protestocuları İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Madame Tussauds Müzesinde Kral 3. Charles'ın balmumu heykeline pasta fırlattı.

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

İngiltere Kralı 3. Charles’in balmumu heykeline pasta fırlatmadan önce eylemciler üzerini çıkartarak iklim grubunun adının yazılı olduğu tişörtleri sergilediler. Ardından ise eylemlerini tamamlamak için Kral’ın son derece gerçekçi heykelinin yüzüne pasta attılar. Metropolitan Polisi, protestoların ardından dört kişinin tutuklandığını söyledi.