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İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! Kazandığı para sosyal medyanın gündemine oturdu

27.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Espy Marie isimli bir kadın TikTok’ta yaptığı paylaşımda işinden ve günlük kazancından söz etti. Sadece oturarak ve güzel görünerek vardiya başına 250 sterlin (yaklaşık 5 bin 327 TL) kazandığını söyledi. Kazandığı paranın bir gecelik minimum miktar olduğunu ifade eden Marie sosyal medyada dikkatleri çekti.

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! Kazandığı para sosyal medyanın gündemine oturdu

Espy Marie’in işi aslında mekanın girişindeki bir sandalyeye rahatça oturmasıyla başlıyor. Bütün vardiyası boyunca oturmaya devam ettiğini ifade eden Marie, “Bugün sadece güzel kıyafetler giyerek oturmak için 250 sterlin kazandım. Kesinlikle yavaş bir Pazar oldu” yorumunu yaptı.

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PARA DOLU CAM KAVANOZU GÖSTERDİ

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Striptiz kulübünde bir kapı hostesi olarak çalıştığını ve gelen müşterileri karşıladığını ifade eden Marie, “Bugün kapı hostesi ne kadar para kazandığımı sayalım.Saat 19:00 vardiya sonu, toplam 200 dolar (170) nakit bahşiş ve saatlik ücretim için 100 dolar (85 sterlin) kazandım." dedi.

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Sosyal medya kullanıcıları, kariyer değişikliği yapmayı düşünenlerin çoğuyla düşüncelerini hızlı bir şekilde paylaştılar. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Görünüşe göre ev sahibi olarak bir iş bulmak üzereyim” yorumunu yaptı.

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sosyal medya tiktok striptiz kulübü
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