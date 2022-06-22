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Böyle şey ne duyuldu ne görüldü! Girdikleri evin sahipleri karakola şikayete giderken aynı eve tekrar girdiler: Bunlar bizi de götürür

22.06.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Esenyurt. Bir eve giren hırsızlar önce televizyon, bilgisayar monitörü ve bir miktar para çaldı. Ev sahipleri hırsızları karakola şikayet için gittiği esnada ise tekrar aynı eve giren pişkin hırsızlar bu sefer kontak anahtarını alıp evin önünde duran panelvan aracı çaldı. Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan Necla Beçler, ''Biz duyunca çok şaşırdık. Ev sahipleri evdeyken gelmişler. Bizim burada can güvenliğimiz yok gerçekten. Bizi bile götürürler'' dedi.

Böyle şey ne duyuldu ne görüldü! Girdikleri evin sahipleri karakola şikayete giderken aynı eve tekrar girdiler: Bunlar bizi de götürür

Olay, 19 Haziran Pazar günü Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir hırsızlık çetesi akıl almaz bir olaya imza attı. Sabah saatlerinde bir eve gelen 3 şahıs, önce televizyon, bilgisayar monitörü ve bir miktar para çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında evlerine hırsız girdiğini fark eden vatandaşlar, hemen karakola giderek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ev sahiplerinin dışarı çıkmasının ardından ise utanmaz hırsızlar, aynı eve tekrardan girerek bu seferde kontak anahtarını çaldı. Daha sonrasında kapının önünde park halindeki panelvan araca binen hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızların televizyon ve monitör taşıdığı o anlar ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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“BİZİ BİLE GÖTÜRÜRLER”

Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan Necla Beçler, “Bildiğim kadarıyla sabah saat 4-5 sıralarında eve girmişler. Televizyon ve bilgisayar monitörü çalmışlar. Biz hiç duymadık seslerini. Tabi ev sahipleri sabah soyulduğunu fark edip karakola gidiyorlar şikayet için. Bu sırada hırsızlar eve tekrardan girerek bu seferde kontak anahtarı çalmışlar. Biz duyunca çok şaşırdık. Ev sahipleri evdeyken gelmişler. Bizim burada can güvenliğimiz yok gerçekten. Bizi bile götürürler” dedi.

(İHA)

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Esenyurt
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