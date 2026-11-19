Kaza, Araban ilçesindeki Ergen mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kazaya tanık olan vatandaşların 112 Acil Sağlık Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı.