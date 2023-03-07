Böyle tedavi yöntemi ne görüldü ne de duyuldu! Kabızlık tedavisi için anüsüne yılan balığı soktu

Polonya’da yaşayan bir adam kabızlık sorununa çözüm bulmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Yılan balığının bağırsak hareketlerine yardımcı olacağı konusunda halk arasında yaygın olan bir inanışı uygulamaya karar veren adam anüsüne canlı yılan balığı soktu. Canlı bir şekilde anüsünden giren yılan balığı adamın kolonunu çiğneyerek karnına doğru hareket etti. Hayvanın bağırsağında delik açtığı adam sonunda hastaneye başvurmak zorunda kaldı.

AMELİYATA ALINDI

Polonyalı adam acilen ameliyata alınırken olaya ilişkin yapılan Facebook paylaşımında, “Acil laparotomi sırasında, 3 santimetrelik bir perforasyon bulundu. Bunun dışarı çıkmaya çalışan bir yılan balığı sonucu olduğunu keşfettik. Rektum perforasyon bölgesinden ayrıldı ve proksimal uç kolostomi olarak çıkarıldı” ifadelerine yer verildi.