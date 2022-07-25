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Cinsel ilişki sonrasında nefes almakta zorlanınca hastanelik oldu! “Kocama alerjim varmış”

25.07.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan Kristen ve Shaun isimli bir çift yaşadıkları ilginç tecrübeden söz ederek herkesi şaşırtmayı başardı. Eşinin doğum gününü kutlamak için vücudunun her yerini balonlarla kaplayan Kristen, kocasıyla yakınlaşmasının sonrasında hastanelik oldu. Nefes almakta zorlanan kadın doktorun teşhisiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Cinsel ilişki sonrasında nefes almakta zorlanınca hastanelik oldu! “Kocama alerjim varmış”

İngiltere’de yaşayan Kristen ve Shaun isimli bir çift cinsel ilişkilerinin sonrasında büyük bir kabus yaşadı. Kristen nefes almakta zorlandığını ve göğsünün büyük bir bölümünde yanma hissi olduğunu dile getirdi. Eşine hazırladığı doğum günü sürprizinden sonra fenalaştığını belirten Kristen, “Ona özel bir doğum günü hediyesi verdikten sonra nefes alamamaya başladım. Hayatım boyunca sık sık alerji nöbeti geçirmiştim. Ancak bu sefer bir şeylerin farklı olduğunu anladım” dedi.

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BİLİNCİNİ KAYBETTİ

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Bilincini kaybettikten sonra yatak odasında yere yığılan Kristen, yere kafasını çarptı. Balonlara kadının alerjisi olduğunu düşünen çift, acilen hastaneye gittiler. Doktorlar Kristen'e alerjik reaksiyonunun büyük olasılıkla anafilaktik bir reaksiyon olduğunu ve genellikle oldukça hassas oldukları bir şeyi yutmalarından kaynaklandığını söylediler.

Doktor Carmela Yomtoubian, Kristen'e kadınların doğum yaptıktan sonra yeni alerjiler geliştirebileceğini ve bunun ona seminal sıvı ile olmuş olabileceğine inandıklarını açıkladı.

“MÜMKÜN OLABİLDİĞİNİ BİLMİYORDUM”

Spermin derisine temas etmesi durumunda bile alerjik reaksiyon gösterebileceğini öğrenen Kristen, “Bunun mümkün olabildiğini bilmiyordum. Kocama alerjim varmış. Duyunca bile komik geliyor” dedi.

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