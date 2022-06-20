Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Böylesi görülmedi! ''Kız arkadaşımız tarafından terk edilince kocam ve ben birbirimizin omzunda ağladık''

Böylesi görülmedi! ''Kız arkadaşımız tarafından terk edilince kocam ve ben birbirimizin omzunda ağladık''

20.06.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Florida, ABD'den Jess ve Stephen Demarco, 13 yıldır güzel bir ilişki yaşayan mutlu bir çift. Bir süre önce açık ilişkiyi yaşamaya başlayan ikili ilişkilerine başka bir kadını dahil etmişlerdi ancak ne yazık ki iyi gitmedi ve genç kadın çiftten ayrılmaya karar verdi. İkili, ayrılık acısını birlikte göğüslediklerini ve birbirlerinin omzunda ağladıklarını anlattı.

Böylesi görülmedi! ''Kız arkadaşımız tarafından terk edilince kocam ve ben birbirimizin omzunda ağladık''

Jess ve Stephen Demarco ABD'nin Florida eyaletinden 13 yıldır birlikte olan bir çift. İkili kendilerini karı koca olarak görseler de henüz yüzük takmamışlar. Bunun bir sebebi de uzun süredir açık bir ilişki yaşamaları ve bu durumun ilişkiye dahil olacak herhangi bir üçüncü kişiye eşitsiz hissetirmesini istememeleri. Ancak ne yazık ki, her koşul sağlansa da işler yolunda gitmeyebiliyor ve ayrılıklar yaşanabiliyor.

Tek eşli olmayan özgür çift, ‘açık ilişki konseptini’ övdü! Sosyal medyanın tepkisi gecikmediTek eşli olmayan özgür çift, ‘açık ilişki konseptini’ övdü! Sosyal medyanın tepkisi gecikmedi

BİRLİKTE KEŞFETTİLER

2_I-feel-sad-too-when-our-girlfriend-breaks-up-with-hubby-we-go-through-heartbreak-together

Jess biseksüel olduğunu fark ettiğinden ve Stephen de bunun çift olarak ikisi için ne anlama geldiğini keşfetmek istediğinden beri ikisi de kadınlarla çıkmaya başladı. Başlangıçta planları kapalı bir çok eşli ilişki yaşamak, yani onlarla yaşayacak tek bir kadın partner bulmaktı. Ama işler değişti ve ikisi de farklı insanlarla flört ettiler.

13 yıldır açık ilişki yaşıyor! ''Ben ve kocam birbirimize başka insanlarla çıkma izni tanıyoruz! Kıskanmamın tek bir nedeni var''13 yıldır açık ilişki yaşıyor! ''Ben ve kocam birbirimize başka insanlarla çıkma izni tanıyoruz! Kıskanmamın tek bir nedeni var''

ONLAR İÇİN ÇOK NORMAL

Şimdi 30'lu yaşlarda olan çift, ortak ilişkilerinin sona ermesinin nasıl bir his olduğunu ve işler kötüye gittiğinde birbirlerine sahip oldukları için ne kadar şanslı olduklarını anlattılar. İlişkilerine üçüncü bir kişiyi dahil ettiklerinde genellikle bunun genelde şehvetten aşka dönüşmesini umduklarını ama henüz bunu yakalayamadıklarını söyleyen ikili, işin sonu hüsran olduğunda ikisinin de bir sevgiliden ayrılmış gibi üzüntü çektiğini söyledi. Böylesi bir durumda bir başkası yerine birbirlerinin omzunda ağlamanın onlara çok normal geldiğine de eklediler.

Sosyal medya paylaşımı gündem oldu! Üçlü ilişki yaşamaya karar verdi, aşık olduğunu söyleyip sevgilisini terk ettiSosyal medya paylaşımı gündem oldu! Üçlü ilişki yaşamaya karar verdi, aşık olduğunu söyleyip sevgilisini terk etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal deney dedi! Plajda üstsüz güneşlenince olanlar olduSosyal deney dedi! Plajda üstsüz güneşlenince olanlar oldu
Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”
Herkesin gözünün önünde yaşandı! Gören bir anlam veremediHerkesin gözünün önünde yaşandı! Gören bir anlam veremedi
Anahtar Kelimeler:
seks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.