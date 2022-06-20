Böylesi görülmedi! ''Kız arkadaşımız tarafından terk edilince kocam ve ben birbirimizin omzunda ağladık''

Jess ve Stephen Demarco ABD'nin Florida eyaletinden 13 yıldır birlikte olan bir çift. İkili kendilerini karı koca olarak görseler de henüz yüzük takmamışlar. Bunun bir sebebi de uzun süredir açık bir ilişki yaşamaları ve bu durumun ilişkiye dahil olacak herhangi bir üçüncü kişiye eşitsiz hissetirmesini istememeleri. Ancak ne yazık ki, her koşul sağlansa da işler yolunda gitmeyebiliyor ve ayrılıklar yaşanabiliyor.

BİRLİKTE KEŞFETTİLER

Jess biseksüel olduğunu fark ettiğinden ve Stephen de bunun çift olarak ikisi için ne anlama geldiğini keşfetmek istediğinden beri ikisi de kadınlarla çıkmaya başladı. Başlangıçta planları kapalı bir çok eşli ilişki yaşamak, yani onlarla yaşayacak tek bir kadın partner bulmaktı. Ama işler değişti ve ikisi de farklı insanlarla flört ettiler.

ONLAR İÇİN ÇOK NORMAL

Şimdi 30'lu yaşlarda olan çift, ortak ilişkilerinin sona ermesinin nasıl bir his olduğunu ve işler kötüye gittiğinde birbirlerine sahip oldukları için ne kadar şanslı olduklarını anlattılar. İlişkilerine üçüncü bir kişiyi dahil ettiklerinde genellikle bunun genelde şehvetten aşka dönüşmesini umduklarını ama henüz bunu yakalayamadıklarını söyleyen ikili, işin sonu hüsran olduğunda ikisinin de bir sevgiliden ayrılmış gibi üzüntü çektiğini söyledi. Böylesi bir durumda bir başkası yerine birbirlerinin omzunda ağlamanın onlara çok normal geldiğine de eklediler.



