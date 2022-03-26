Sosyal medya paylaşımı gündem oldu! Üçlü ilişki yaşamaya karar verdi, aşık olduğunu söyleyip sevgilisini terk etti

Bir kadın, eski sevgilisiyle açık bir ilişki denemeye karar verdikten sonra işlerin bir anda değiştiğini anlatan bir TikTok paylaşımı yaptı. Grace Bladwin, paylaşımında eski erkek arkadaşıyla üçlü ilişki yaşamaya karar verdiklerini ve o anda aralarına katılan adam aşık olduğunu dile getirdi. 500.000'den fazla izlenme ile viral hale gelen TikTok videosunda Bladwin, "O zamanki erkek arkadaşım ve ben açık bir ilişki denemeye karar verdik. Ben yeni adama aşık oldum ve sevgilimi onun için terk ettim" dedi.

“KESİNLİKLE AÇIK İLİŞKİY TAVSİYE ETMİYORUM”

Yeni ilişkisinin açık olmadığını ve üçlü ilikiyi kimseye tavsiye etmediğini dile getiren Bladwin, “Şu anki sevgilimle açık değiliz. Kesinlikle açık ilişkiyi tavsiye etmiyorum. Eğer artık birine karşı aynı şeyleri hissetmiyorsanız, o zaman devam etmemeniz gerektiğini anladım” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken gönderiye kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medya kullanıcılar durumu eleştirirken “Bir kez yapan bir daha yapar, bu aldatmaya giriyor “ dedi. Gerçek aşkı desteklediklerini ifade eden kullanıcılar ise “Mutluluğu bulmana çok sevindik” yorumuyla çifte destek oldu.



