13 yıldır açık ilişki yaşıyor! ''Ben ve kocam birbirimize başka insanlarla çıkma izni tanıyoruz! Kıskanmamın tek bir nedeni var''

13 yıldan uzun süredir eşiyle mutlu ve açık bir ilişki yaşayan cinsellik koçu ve klinik psikolog Lori Beth Bisbey, mutlu ilişkisinin sırlarını anlattı. Bazen kendi ilişkisine de rehberlik ettiğini söyleyen kadın zaman zaman ilişkisinde kıskançlık yaratan şeyler tecrübe edebildiklerini anlattı.

GÜVEN DUYUYORLAR

İlişkileri için net sınırlar belirlemenin ve uzun yıllardır flört eden iki insan olmanın ilişkilerini sağlam kıldığını söyleyen Bisbey, "13,5 yıldır birlikte olduğumuz için çok sık kıskanmıyoruz. Birimizin başka biriyle kaçmayacağını bilip rahatlayacak kadar zamanımız oldu. Genellikle insanların endişelendiği şey bu oluyor. Ayrıca kendimize de güveniyoruz, özgüven eksikliği kıskançlığa neden olan başka bir şey." dedi.

''EĞLENİRSE KISKANIRIM''

Zaman zaman ilişkilerinde kıskançlık yaşadıklarını söyleyen kadın, bunun sebebinin hiçbir zaman üçüncü bir kişi olmadığını belirtti. Onların ilişkilerinde kıskançlık genellikle birinin diğeri başka sorumluluklarla meşgulken daha fazla eğleniyor olmasından kaynaklanıyormuş.

ÜÇ AYRI PARTNERİ VAR

Doktor Lori, düzenli ilişki içinde olduğu üç partneri olduğunu ve duygusal bağları olduğunu da itiraf etti. İnsanları tanımayı sevdiğini ve cinsellik peşinde koşmadığını söyleyen kadın, kendisini çok eşlilikten mutlu olsa da bunun herkes için uygun olmayabileceğini ancak tek eşliliğin de insan yapısı için uygun olmadığını düşündüğünü belirtti.



