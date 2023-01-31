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  4. Böylesi görülmedi! Otomobilinin lastiklerinin çalındığını ilerleyemeyince fark etti

Böylesi görülmedi! Otomobilinin lastiklerinin çalındığını ilerleyemeyince fark etti

31.01.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki otomobilin lastiğini çaldı. Araç sahibi Hasan Zengin (40), araca binip çalıştırdıktan sonra otomobil ilerlemeyince lastiklerinin çalındığını fark etti. Olayı anlatan Zengin, "Görünce şoke oldum. 1-2 dakika kendime gelemedim" dedi. İşte şaşkına çeviren olayın detayları...

Böylesi görülmedi! Otomobilinin lastiklerinin çalındığını ilerleyemeyince fark etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde oturan bilgisayar programcısı Hasan Zengin, dün sabah erken saatlerde eşini işe bırakmak için otomobilinin yanına geldi. Hava karanlık olduğu için lastiklerin çalındığını fark etmeyen Hasan Zengin ve eşi Şehriye Zengin, araca bindi. Otomobili çalıştıran Zengin, araç ilerlemeyince kaputu açıp motora baktı ancak bir şey bulamadı. Sonra tekrar aracı çalıştırıp yeniden ilerlemeyi deneyen Zengin, yine başarılı olamadı. Ardından tekrar aracın çevresini gezen ve ön iki lastiğin olmadığın fark eden Zengin, şoke oldu.

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Zengin'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Hasan Zengin, "Sabah hava karanlıktı, biraz da uykusuzdum. Aracıma bindim. Arabamı çalıştırdım, çalıştı. Sonra geri vitese taktım, baktım geri gelmiyor. İleriye de aldım, ilerlemiyordu. O esnada indim. Tekerlerin çalındığı hiç aklıma gelmiyor. Otomobilden indim kaputa baktım. Sorun yok. Tekrar araca bindim yine çalıştırdım ve çalıştı, fakat ilerletemedim. Tekrar inip baktığım da şok oldum. Sol ve sağ teker gitmiş, aracımı kaldırım taşının üstüne koyup gitmişler. 1-2 dakika kendime gelemedim. Arabamın jantları orijinal, lastiklerimi de yeni almıştım. Masrafım 15 bin liranın üstünde. İnşallah hırsızlar bulunur" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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