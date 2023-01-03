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  4. Böylesi görülmedi! Sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı, evli olduğu ortaya çıktı

Böylesi görülmedi! Sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı, evli olduğu ortaya çıktı

03.01.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 17 yaşındaki genç kız, sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçaklayarak kayıplara karıştı. Olay sonrası polisin yaptığı çalışma sonrası genç kız ve olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Genç kızın evli ve eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. İşte olayın detayları...

Böylesi görülmedi! Sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı, evli olduğu ortaya çıktı

Kocaeli'nin Bekirdere Mahallesi'ndeki Sefa Uzun Türk Parkı'nda 30 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, Ş.Y. (25) ile eski sevgilisi D.K. (17) parkta konuştuğu sırada, yanlarına genç kızın sevgilisi Y.A. (20) gelmiş ve taraflar arasında kavga çıkmıştı. Eski erkek arkadaşı Ş.Y.'nin, sevgilisi Y.A.'yı dövdüğünü gören D.K. isimli genç kız öfkelenerek, Ş.Y.'yi bıçaklamıştı. Y.A.'nin arkadaşı Ş.K.'da (23) tarafları ayırmak için silahla havaya ateş açmıştı. Yaralanan Ş.Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış, polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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YAKALANDILAR

Polis ekipleri, Ş.Y.'nin yaralanmasına ilişkin D.K. (17), Y.A. (20), Ş.K. (23) ve şahısların arkadaşı C.S.'yi (19) gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Eski sevgilisini bıçaklayan D.K. isimli genç kızın evli ve eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaralanan Ş.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA

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Kocaeli bıçaklı saldırı

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