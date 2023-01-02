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Suriyelilerin borç kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 1 yaralı

02.01.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, Suriyeliler arasında çıkan borç-alacak kavgası kanlı bitti. Kavgada Ahmet S., pompalı tüfekle Alaa Alsaid ile oğlu Alaaddin Alsaid'i öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga sonrası olay yerine gelen baba-oğlun yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis, kaçan Ahmet S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. İşte olayın detayları...

Suriyelilerin borç kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 1 yaralı

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet olan Suriye uyruklu Ahmet S. ile Alaa Alsaid arasında tartışma çıktı.

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Kısa sürede büyüyen tartışmada Ahmet S., yanındaki pompalı tüfekle Alaa Alsaid ve oğlu Alaaddin Alsaid ile Hazım Vahit'e ateş edip kaçtı. Alaa Alsaid başından, Alaaddin Alsaid göğsünden ve Hazım Vahit bacağından vuruldu.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alaa Alsaid'in hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 yaralı da ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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Tedaviye alınan Alaaddin Alsaid, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi duyup, gelen baba-oğlun yakınları, sinir krizi geçirdi.

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Polis, kaçan Ahmet S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Suç aleti tüfek ise baba ve oğlunun vurulduğu olay yerinin alt sokağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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