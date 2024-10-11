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Boyun ağrısına ne iyi gelir? Boyun ağrısı neden olur, en hızlı nasıl geçer?

Melek Nacar Melek Nacar
10.10.2024 22:04
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Boyun ağrısı, başın üst kısmından omuzların arasına kadar olan bölgede görülür ve oldukça rahatsız edici bir durumdur. Toplumumuzda sık rastlanan şikayetlerden biri olan boyun ağrısı yaygın olarak fiziksel zorlamalar sonucunda oluşur. Boyun ağrısının tıptaki ismi servikaljidir. Boyun ağrısı altta yatan sebeplere göre günlerce sürebilir. Bu yüzden de boyun ağrısına iyi gelen bazı yöntemler bulunur.

Boyun ağrısına ne iyi gelir? Boyun ağrısı neden olur, en hızlı nasıl geçer?

İçindekiler

  • Boyun ağrısı neden olur?
  • Boyun ağrısına ne iyi gelir?
  • Boyun ağrısı en hızlı nasıl geçer?

Gerek fiziksel zorlanmalar, gerek hatalı duruş alışkanlıkları, gerekse stres ile kasların gerilmesi boyunda ağrıya sebep olabilir. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen boyun ağrısı, şiddeti hafif rahatsızlıklardan ciddi sağlık sorunlarına kadar değişiklik gösterebilir. Boyun ağrısından kurtulmanın yolları arasında ise duruş bozukluklarının düzelmesi, düzenli egzersiz yapmak ve stresi azaltıcı teknikleri uygulamak bulunur.

Boyun ağrısı neden olur?

Boyun ağrısına neden olan birçok farklı faktör bulunur. Bu faktörler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kas gerilmesi ya da kas spazmı: Boyun kasları aşırı kullanıldığı ve uzun süreli olarak hareketler sonucunda gerilir ya da kas spazmları oluşur. Bu da doğal olarak boyun ağrısına neden olur.
  • Boyun omurlarının deforme olması: Boyun omurlarında doğuştan ya da sonradan oluşan deformeler (eğrilik ya da anormallik) boyun ağrısına sebep olur.
  • Disk sorunları: Boyun omurlarında oluşan sıkışma, fıtık ya da kayma boyun ağrısına neden olabilir.
  • Duruş problemleri: Uzun süreli olarak yanlış durmak ya da bilgisayar kullanmak başın yanlış durmasına neden olduğu için boyun ağrısı oluşabilir.
  • Romaztizmal hastalıklar: Romatizma boyun ağrısı oluşturabilir.
  • Sinir sıkışması ve yaralanmalar: Bazı kazalar, düşme ve spor yaralanmaları boyun ağrısına neden olurken, boyun bölgesinde oluşan sinir sıkışması da boyun ağrısı oluşturabilir.

Boyun ağrısına ne iyi gelir?

Boyun ağrılarının birçoğu geçici olarak oluşur. Boyun ağrısının altında herhangi bir hastalık yatmıyorsa boynu dinlendirmek, masaj ve esneme hareketleri yapmak, sıcak kompres uygulamak ve duruş pozisyonunu düzeltmek boyun ağrısına iyi gelir. Genellikle boyun ağrısına iyi gelen yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Şişkinlik varsa, soğuk kompres uygulamak yoksa sıcak kompres uygulamak,
  • Bazı egzersiz hareketleri yapmak (boynu hafif bir şekilde eğme, bükme ve döndürme)
  • Fiziksel aktivitelere bir süre ara vererek boynu dinlendirmek,
  • Boyun bölgesine doktorların önerdiği kas gevşetici jel sürmek,
  • Boynu zorlamayacak şekilde duruş pozisyonunu değiştirmek,
  • Hem dinlendirici hem de istirahat etmeyi sağlayan boyunluklar kullanmak,
  • Boyun ağrısı hafif ya da orta şiddetteyse ağrı kesici kullanmak,
  • Stres durumlarından uzak durmak,
  • Uyku sırasında boynu yormayacak sert ve alçak yastık kullanmak.

Boyun ağrısı tedavisi yöntemleri genellikle bu şekilde olmakla birlikte, nadir durumlarda cerrahi müdahale de gerektirebilir. Ciddi boyun ağrılarının kronikleşmesi durumunda uzman bir doktor tarafından kontrol edilmeli ve uygun bir tedavi yöntemi ile iyileştirilmelidir.

Boyun ağrısı en hızlı nasıl geçer?

Boyun ağrısında tedavi ilk olarak ağrıyı hafifletmek ve aynı zamanda boyunda oluşan hareket kısıtlılığını gidermek olur. Bazen doktor kontrolünde zamanla iyileşen boyun ağrısı, bazen de evde uygulanan yöntemler ile geçer. Boyun ağrısının hızlı bir şekilde geçmesi için genellikle ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler tercih edilir. Fakat ilaç tedavisi uzun süreli olarak kullanılmaması gerekir. Boyun ağrısının geçmesi için fizik tedaviler de uygulanır. Bir fizyoterapist eşliğinde yapılan fizik tedavi, boyun kaslarını güçlendirir ve boyun ağrısının iyileşmesine yardımcı olur. Boyun ağrısı yaşayan birçok kişi boyun ağrısı için doğal çözümler arar. İlaç kullanmak istemeyen ve boyun ağrısı doğal çözümler ile iyileşsin isteyenler şu yöntemlere başvurabilir:

  • Sıcak ya da soğuk kompres uygulama: Boyun ağrısı doğal çözüm arasında en etkili yöntemlerden biridir. Sıcak duş almak ya da sıcak su torbası kasları gevşetir ve ağrıyı azaltır. Soğuk kompres de inflamasyonu azaltır.
  • Egzersiz yapma: Uzman doktorlar tarafından belirtilen boyun egzersizleri boyun ağrısını azaltır.
  • Stres azaltıcı teknikler kullanma: Meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri ile stresten uzak kalınabilir.
  • Doğru duruş: Bilgisayar ya da masa başında doğru pozisyonda oturmak boyun ağrısı için doğal bir çözümlerden biridir.
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boyun ağrısı
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