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  4. Bozuk kıyma nasıl anlaşılır?

Bozuk kıyma nasıl anlaşılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Yemeklerde çoğu zaman kırmızı et yerine kıyma tercih edilir çünkü ete nazaran fiyatı daha makuldür. Ancak kıyma alırken bazı noktalara çok dikkat edilmeli. "Bozuk kıyma nasıl anlaşılır?" diyenler için konuyu detaylandırdık. İşte kıymanın bozuk olduğunu gösteren detaylar.

Bozuk kıyma nasıl anlaşılır?

Kıyma satın almadan önce dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Ana yemeklerin önemli malzemesi olan kıyma, kimi zaman bazı üreticiler tarafından hileli ya da bozuk olacak şekilde satışa sunuluyor. Bozuk kıyma alıp sağlığınızı tehlikeye atmamak adına bu adımlara dikkat etmelisiniz.

BOZUK KIYMA NASIL ANLAŞILIR?

İlk olarak et alırken güvenilir yerden almanız çok önemli. Onaylı markaları tercih edin.
Kıymanın rengine aldanmayın sevgili okur. Çiğ kıymanın iç kısmı hava almadığında rengi kahverengiye dönebilir. Bu bir sorun değildir. Ancak dış kısmının renginde değişme varsa o kıymadan uzak durulmalıdır. Çiğ kıymanın dış yüzeyi parlak ve kırmızı, pembe tonlarında olmalıdır.
Bozuk kıymanın kokusunda da ciddi değişiklikler vardır. Et kokusundan ziyade oldukça rahatsız edici, ağır bir kokuya sahiptir.
Çiğ kıymayla temas ettiğinizde elinize yapışmaması gerekir. Yapışkan bir his veriyorsa o kıymayı kesinlikle evinizde kullanmayın!

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