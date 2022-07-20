Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı!

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, son birkaç gündür önemli rollerinden birini üstlendiği "Bullet Train" adlı filmin tanıtımı için Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunuyor.

ETEK GİYDİ!

Genellikle bu tarz etkinliklerde takım elbise ve smokin giyip papyon takan Pitt, bu kez kıyafet tercihiyle etkinlikteki tüm dikkatleri üzerine çekti.

KAHVERENGİ VE PEMBE UYUMU

Yönetmenliğini David Leitch'in üstlendiği "Bullet Train"in galasında Oscar ödüllü oyuncunun kırmızı halıya çıkmasını bekleyen hayranları ve basın mensupları, Pitt'in görünmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Brad Pitt, etkinlik için kahverengi bir etek ve aynı renk bir ceket giymeyi tercih etti. Pitt, ayrıca kombinini pembe bir gömlek ve siyah botlarıyla tamamladı.

BACAKLARINDAKİ DÖVMELER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

58 yaşındaki aktör, kırmızı halıda yürürken giydiği kıyafeti sayesinde bacaklarındaki dövmelerini de gözler önüne serdi.



