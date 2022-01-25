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James Bond filmlerinin yapımcılığını üstlenen Barbara Broccoli’den açıklama! “Yeni Bond olabilir”

25.01.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz aktör Daniel Craig, yeni James Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok'ta (No Time to Die) son kez gizli ajan olarak sevenlerinin karşısına çıkmasından sonra yeni James Bond’un kim olacağı merak konusu olmuştu. Sinemanın ikonik karakterlerinden biri haline gelen James Bond için birçok isim konuşulurken James Bond filminin yapımcılığını üstlenen Barbara Broccoli, bir sonraki 007'nin Idris Elba olabileceğini söyledi.

James Bond filmlerinin yapımcılığını üstlenen Barbara Broccoli’den açıklama! “Yeni Bond olabilir”

James Bond karakterinin yeni filmi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kardeşi Michael G. Wilson ile birlikte son 9 James Bond filminin yapımcılığını üstlenen Barbara Broccoli, bir sonraki 007'nin kim olacağına yönelik tartışmalara değindi ve karakterinin hayranlarının Idris Elba’yı 007 ajan rolünde görmek istediklerini söyledi.

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“VEDA KESİNLEŞENE KADAR GÜNDEME GETİRMEDİK”

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61 yaşındaki yapımcı "Idris'i tanıyoruz, onunla arkadaşız ve o muhteşem bir aktör. Ve bilirsiniz bu tartışmanın bir parçasıydı ama koltukta biri varken bunu konuşmak her zaman zordur. Craig rolüne veda edene kadar bu bu meseleyi gündeme getirmemeye karar verdik" dedi.

Barbara Broccoli, Idris Elba için "Bir bakıma o da yapımcılar ve yönetmenler arasındaki konuşmalarımızın içinde yer aldı ancak şu an için bir şey söylemek zor. Sanırım No Time To Die filmi tam potansiyeline ulaşınca ve Daniel Craig bu durumun etinden sütünden tamamen faydalandığında yeni birini gerçek anlamıyla konuşmaya başlayabiliriz” diye konuştu.

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