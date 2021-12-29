Brezilya'da sel felaketinde 21 kişi öldü! Barajlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Brezilya'da uzun süredir etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Ülkede sel nedeniyle birçok şehir sular altında kaldı. Bahia Eyaleti Sivil Savunnma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Açıklamada, sel felaketinde evini kaybedenlerin 34 bin 163'e, tahliye edilenlerin 42 bin 929'a ve sellerden etkilenenlerin sayısının 471 bin 786'ya yükseldiği belirtildi.

37 KENT SULAR ALTINDA KALDI

Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette meydana gelen seller nedeniyle acil durum ilan edilen kent sayısı 136'ya yükseldi.

Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, doğal afet ile Kovid-19'un aynı anda eyaleti etkilediğini, güneydeki bazı kentlerde tüm ilaç ve aşıların kullanılmaz hale geldiğini söylemişti.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 37 kentin tamamen sular altında kaldığı açıklanmıştı.

YOLCU GEMİSİ FIRTINA NEDENİYLE BATTI

Olumsuz hava koşulları ülkedeki Amazonas, Minas Gerais, Para, Sao Paulo ve Paraiba eyaletlerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Amazonas eyaletindeki Manaus şehrinde etkili olan fırtına sebebiyle birçok evin çatısı uçtu ve ağaçlar devrildi. Rio Negro nehrinde bulunan bir yolcu gemisi fırtınanın etkisiyle battı. Yetkililer olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Paraiba eyaletinin kuzey sahilinde görülen hortum ise çevre sakinlerinde paniğe yol açarken, herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.

BARAJLAR YIKILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Yoğun yağışın akarsulardaki su seviyelerini yükseltmesi nedeniyle 2 baraj yıkılmıştı. Bölgede, yetkililer 13 barajın daha yıkılma tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Bahia Eyalet Valisi Rui Costa yaşanan felaketi “Eyalet tarihinde yaşanan en büyük afet” olarak tanımlarken, selden etkilenen alanların büyüklüğü nedeniyle henüz maddi hasar tahmini yapılamadığını söyledi. Vali Costa selden etkilenen vatandaşlara eyalet hükümeti tarafından maddi yardım yapılacağını duyurdu. Şehirlerin yeniden inşa edilmesi konusunda da destek vereceklerini açıklayan Vali Costa, yeni yapılan yerleşimlerin yüksek yerlere inşa edilmesinin planlandığını belirtti.



Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise bölgede hasar gören otoyolların tamiri için federal hükümet tarafından 200 milyon real (35 milyon 520 bin dolar) kredi sağlanacağını açıkladı. (AA-İHA)



