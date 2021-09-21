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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşı olmadığı için restorana alınmadı

21.09.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında geldiği New York’ta koronavirüs aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmadı. Bolsonaro ve ona eşlik eden bakanlar, pizzalarını restoranın önündeki kaldırımda yedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşı olmadığı için restorana alınmadı

Brezilya’nın haber kanalı G1, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentine gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, koronavirüs aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmadığını duyurdu.

Brezilya Turizm Bakanı Gilson Machado Neto’nun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta, Bolsonaro’nun ve ona eşlik eden bakanların, pizza restoranının önündeki kaldırımda pizza yediği görüldü.

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New York’ta 16 Ağustos’tan bu yana uygulanan kısıtlamalara göre, kapalı alanlara giriş yapmak isteyen kişiler aşı kartını yetkililere göstermek zorunda.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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