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Enerjiyi arttırıp arttırmadığını test etmek istedi! Cinsel organını güneşlendirerek bronzlaştırmaya çalıştı

10.06.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in gerçeklik dizisi Bling Empire'da rol alan Kelly Mi Li , sosyal medyada son dönemde popüler olan bir sağlıklı yaşam trendini denedi. Sevilen oyuncu güneş enerjisinin vücuda akmasına yardımcı olduğu söylenen cinsel organ güneşlendirme trendini denerken o anları kaydetti. Trendin sonunda cinsel organının bronzlaşmak yerine yandığını söyleyen Li, bir daha böyle bir şey yapmayacağını kabul etti.

Enerjiyi arttırıp arttırmadığını test etmek istedi! Cinsel organını güneşlendirerek bronzlaştırmaya çalıştı

Sağlıklı yaşam trendleri söz konusu olduğunda sosyal medyada her gün yeni bir yöntem ortaya çıkıyor. Son yıllarda ortaya çıkan cinsel organların güneşlendirilmesini içeren trendin vücuttaki kan akışını hızlandırarak D vitamini emilimini arttırdığı iddia ediliyordu. Hatta bazı kullanıcılar trendin cinsel sağlık üzerinde olumlu etki yarattığını ve performansı arttığını dahi öne sürdü. Birçok ismin denediği trendi son olarak Bling Emrpire’ın yıldızı Kelly Mi Li denedi.

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“FARKLI HİSSETMİYORUM”

kapak cinsel organ1

Bacaklarını iki yana açarak gökyüzüne doğru kaldıran Li, trendin kendisinde hiçbir değişiklik yaratmadığını belirterek, “Kesinlikle aptalca. Bir kişi bunu yapmak isterse ona engel olmam sonuçta kimseye zarar verdiğini düşünmüyorum. İstediğiniz kadar güneşlenin ama bunu bir daha denemem. Farklı hissetmiyorum” dedi.

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sosyal medya
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