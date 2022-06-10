Enerjiyi arttırıp arttırmadığını test etmek istedi! Cinsel organını güneşlendirerek bronzlaştırmaya çalıştı

Sağlıklı yaşam trendleri söz konusu olduğunda sosyal medyada her gün yeni bir yöntem ortaya çıkıyor. Son yıllarda ortaya çıkan cinsel organların güneşlendirilmesini içeren trendin vücuttaki kan akışını hızlandırarak D vitamini emilimini arttırdığı iddia ediliyordu. Hatta bazı kullanıcılar trendin cinsel sağlık üzerinde olumlu etki yarattığını ve performansı arttığını dahi öne sürdü. Birçok ismin denediği trendi son olarak Bling Emrpire’ın yıldızı Kelly Mi Li denedi.

“FARKLI HİSSETMİYORUM”

Bacaklarını iki yana açarak gökyüzüne doğru kaldıran Li, trendin kendisinde hiçbir değişiklik yaratmadığını belirterek, “Kesinlikle aptalca. Bir kişi bunu yapmak isterse ona engel olmam sonuçta kimseye zarar verdiğini düşünmüyorum. İstediğiniz kadar güneşlenin ama bunu bir daha denemem. Farklı hissetmiyorum” dedi.



